הקפות שניות אזוריות | בישיבת רועה ישראל - יצהר | תשפ"ז

ישיבת רועה ישראל ביצהר, בראשות הרב דוד דודקביץ', מזמינה את הציבור הרחב כמידי שנה להצטרף לאירוע המסורתי של הקפות שניות לחתימת חגי תשרי ושמחת תורה, בשירה, ריקודים והודיה לה' על הניסים והחסדים שנעשו עם עם ישראל בשנים האחרונות.

האירוע עומד בסימן הודיה על הניסים הגדולים בשלוש השנים האחרונות בכלל, ובפרט על נס הצלת הנוסעים באירוע נסיון חטיפת המטוס, האירוע לא רק חותם את שמחת תורה וחגי תשרי אלא מגיע מתוך הודאה ל-ה' על כלל הניסים ובקשה לעתיד - לניצחון ולישועה לכלל ישראל, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

מישיבת רועה ישראל נמסר: "הציבור מוזמן להצטרף למעמד של שמחה והודיה, מתוך אמונה והכרת הטוב על הניסים במהלך שנות המלחמה ומתוך תפילה להמשך ישועה, ניצחון ובשורות טובות לכל עם ישראל".