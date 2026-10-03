מרגש: 'שערי שמים פתח' בבית החולים שיבא תל השומר

עם צאת החג, מאות תלמידי ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל הגיעו עם ראש הישיבה הרב שרגא פרוכטר לבית החולים שיבא תל השומר כדי לרקוד ולשמח את המאושפזים החולים והפצועים, כחלק מחגיגות ההקפות השניות.

מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, שהצטרף לחוגגים אמר: "זכות גדולה לקחת חלק בהקפות השניות של ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל. רגע לפני שהתלמידים חוזרים לשגרת הלימודים, הם בוחרים מדי שנה לצאת מאזור הנוחות שלהם ולהגיע לבית החולים שיבא, כדי לרקוד, לשמח ולהעניק רגע של אור גדול למאושפזים, ביניהם פצועי צה"ל שחירפו את נפשם למען עם ישראל ומדינת ישראל".

"בהובלת הרב שרגא פרוכטר", הוסיף גלט, "מאות תלמידים ואנשי צוות הופכים את שמחת התורה למעשה של חסד וערבות הדדית, ומעניקים לכולנו שיעור לחיים - הדרך לשמוח שמחה אמיתית היא בלשמח אחרים".