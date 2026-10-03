שורד השבי בר קופרשטיין בהקפות השניות בנובה | צילום: יש תקווה

אירוע "שמחתורה בנובה" מתקיים הערב (מוצאי שבת) במתחם הנובה ברעים בהשתתפות שורדי השבי אביתר דוד ובר קופרשטיין.

3 שנים אחרי: שורד השבי אביתר דוד שוב רוקד במתחם הנובה

בתיעוד מהמתחם נראים המשתתפים שרים ורוקדים יחד את "הושיעה את עמך", ברגע מרגש של שמחת תורה דווקא במקום שבו נרצחו מאות צעירים וצעירות.

'הושיעה את עמך' בהקפות השניות במתחם הנובה (צילום: יש תקווה)

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א, השתתף גם הוא באירוע. אוטמזגין, שפיקד על הצוותים שאספו את החללים ממתחם הנובה לפני שנים, הוביל את קראית שמע ישראל ומעמד 'קבלת עול מלכות שמים' בהקפות.

מפקד היחידות המיוחדות של זק"א בקריאת שמע ישראל בהקפות בנובה | קרדיט: ארגון יש תקווה

עוד לפני תחילת ההקפות פרסם פורום "יש תקווה", המארגן את האירוע, הודעה שבה הבהיר כי אין שינוי בתוכנית וכי הציבור מוזמן להגיע.

"ההקפות הערב מתקיימות כמתוכנן", מסרו המארגנים. "אנו מצרים על מי שבחר להוביל פרובוקציות נגד משפחות שכולות בערב חג שמחת תורה, ולהפוך את שולחן ספר התורה, דווקא במקום שבו נרצחו בניהם ביחד עם מאות צעירים וצעירות בשל יהדותם".

לצד הביקורת, ביקשו המארגנים להדגיש את המסר שאותו הם מבקשים להוביל בערב החג: "אנו ממשיכים מתוך אמונה, אחדות, למען ניצחון עם ישראל. הציבור מוזמן להגיע".