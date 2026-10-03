הרביעי ברציפות. בעונה שעברה כשלה הפועל תל אביב במאמציה לזכות בתואר גדול ויוקרתי, אף שהגיעה למשחקי הגמר במפעלים השונים בליגה המקומית.

את העונה הנוכחית החלו האדומים ברגל ימין כשמלבד הפסד במחזור הפתיחה של היורוליג, יש לאדומים מת"א כבר ארבעה ניצחונות אחרי עוד אחד כזה שהשיגו הערב (מוצאי שבת).

היה זה בתום מותחן גדול מול אחת מהקבוצות המסקרנות של העונה, עירוני נס ציונה, כאשר השתיים נפגשו במעמד חצי גמר גביע ווינר סל, טורניר קדם העונה של הכדורסל הישראלי.

התל אביבים נחתו בישראל רק אתמול, אחרי עוד ניצחון דרמטי וצמוד במסגרת מפעל היורוליג היוקרתי, כשגברו על ריאל מדריד החזקה ביום חמישי האחרון בתוצאה 98:102.

האדומים המשיכו את המשחק הטוב שלהם מול ריאל בפתיחת חצי הגמר הערב מול נס ציונה, אך עד מהרה התאוששו הכתומים שממול והפכו את התוצאה עם ריצת 9:0.

ברבע השני היה זה תורם של התל אביבים להפוך את התוצאה עם ריצה משלהם, 3:11 ולהפסקת המחצית ירדו ביתרון מזערי בן 3 נקודות.

הפועל ששמטה יתרון בן 20 נקודות ביום חמישי האחרון מול ריאל ונקלעה לדרמה, עשתה זאת גם הפעם כשכבר הובילה בהפרש דו-ספרתי בפתיחת הרבע האחרון והמכריע של המשחק, אך נס ציונה שוב פתחה בריצה עם 11:0 הפכה את התוצאה.

שוב האדומים מת"א הם אלו שאמרו את המילה האחרונה כשבלקייני קלע שלשה גדולה ובצירוף החטאות עונשין של נס ציונה זה הספיק להפועל בכדי להעפיל לגמר גביע ווינר סל, שם תחכה למנצחת בחצי הגמר השני מחר בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים.

אחרי שהפסידה בגמר בעונה שעברה, האם הפעם הפועל ת"א תזכה בתואר הראשון של העונה, לראשונה בתולדותיה?