כמעט שבוע עבר מאז הובסה נבחרת ישראל בידיי נבחרת אירלנד בתוצאה 3:0, במשחק שפתח את קמפיין ליגת האומות.

התבוסה על כר הדשא הייתה קשה מנשוא עבור הנבחרת הישראלית ואוהדים ישראלים רבים, ולא רק בגלל הפן הספורטיבי והתחרותי.

היה זה בעיקר עלבון והשפלה אחרי היחס הרע של אירלנד כלפי ישראל והדרמה שהתחוללה בחדר ההלבשה של הנבחרת האירית שכמעט והחרימה את המשחק מול ישראל.

מחר (ראשון) תפגשנה השתיים שוב, כאשר הפעם תארח אירלנד את ישראל במגרש נייטרלי, כשתעשה זאת בבאצ'קה טופולה שבסרביה.

רגע לפני שהן נפגשות בשנית על כר הדשא, הערב האירים פוצצו את מסיבת העיתונאים וסירבו להשיב לשאלות עיתונאים ישראליים באשר ליחס שלהם למעשי טרור וגזענות כלפי הישראליים.

היה זה לקראת סיום מסיבת העיתונאים הרשמית, כאשר כתבת ONE, ליאת ביתן, שאלה את מאמנה של נבחרת אירלנד, האלגרימסון שהתבטא בשבוע שעבר נגד ישראל בחריפות, על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אך זה לא ענה.

לאחר מכן שאל מוטי פשכצקי, עיתונאי ערוץ הספורט, את מאמן אירלנד על הטענה לפיה שחקני נבחרת אירלנד קראו לשחקני ישראל "קופים" במהלך המשחק ביניהן בשבוע שעבר. עוד בטרם סיים פשכצקי לשאול את השאלה, חטף איש צוות מההתאחדות האירית את המיקרופון ותקף את העיתונאי הישראלי במה שגרם לעימות קולני בחדר ומסיבת העיתונאים התפוצצה באופן מיידי.

במסיבת העיתונאים של הנבחרת הישראלית שנערכה לאחר מכן, הגיבו בהתאחדות ואמרו כי השאלות הראשונות יינתנו לעיתונאים הישראלים, משום ש"לא היו להם הרבה הזדמנויות לשאול שאלות במסיבת העיתונאים של אירלנד", ובתגובה לשאלת עיתונאי אירי האם ההתאחדות מגנה את קריאות העידוד של אוהדי נבחרת ישראל לחיילי צה"ל במהלך המשחק בשבוע שעבר, הגיב שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל ואמר: "אנחנו בפירוש מתגאים בצבא שלנו, אין בזה שום דבר פוליטי".

מחר יוכלו שחקני נבחרת ישראל להשיב את הכבוד האבוד ולהגיב להתנהגות האירים על הדשא.