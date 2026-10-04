8 שנים בלבד עברו מאז נפגשו נבחרות אנגליה וקרואטיה במעמד חצי גמר המונדיאל, בו ניצחה קרואטיה בתוצאה 2:1 ועשתה סוף לחלומות האנגלים על זכייה בטורניר גדול.

הערב (מוצאי שבת) נפגשו השתיים במסגרת המחזור השלישי של ליגת האומות והפעם האנגלים הגישו את הנקמה קרה במיוחד.

היה זה במסגרת בית ג', בית המוות של ליגת האומות, בית בו נמצאות בין היתר גם אלופת העולם נבחרת ספרד וצ'כיה.

קרואטיה שהפסדה הגדול ביותר היה ב-2018, לנבחרת ספרד בתוצאה 0:6, נקלעה הערב כבר בדקה ה-8 לפיגור ביתי כשהארי קיין כבש את הראשון שלו ושל אנגליה במשחק, הראשון ולא האחרון.

בדקה ה-21 הכפילה אנגליה את התוצאה משער של בלינגהאם ובדקה ה-39 גורדון קבע 3:0 גדול.

נגמר? ממש לא. בדקה ה-45 הצטרף סאקה לחגיגת הכובשים ובמחצית השניה כבשו קיין וסאקה שערים נוספים יחד עם רוג'רס.

זה נגמר עם 7:0 מהדהד במשחק שהיה במעמד צד אחד ויכול היה להיגמר בתוצאה גבוהה הרבה יותר.

נבחרת נוספת מבית ג' שעשתה היסטוריה גם היא הערב, היא אלופת העולם הטריה, נבחרת ספרד.

לאמין יאמל כבש עבורה שער מוקדם בדקה השישית, רודרי הכפיל בדקה ה-35 ולמרות שצ'כיה עוד הצליחה לצמק, זה נגמר עם שער של מרינו בדקה ה-89 שקבע 3:1 לנבחרת ספרד שנותרת מושלמת במפעל עם מאזן מושלם בן 9 נקודות בשלושת המחזורים הראשונים ועל הדרך גם עושה היסטוריה כשהיא כבר 41 משחקים רצופים ללא הפסד, בכל המסגרות.