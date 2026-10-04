"מזמור לתודה": רופא השיניים שהציל את טייס "פליי דובאי" חגג בהקפות שניות

ד"ר שוטה מוסייב, רופא השיניים שהציל את חייו של טייס "פליי דובאי" שנדקר בתא הטייס, הגיע לחגיגת ההקפות השניות בבית חב"ד נחלת יהודה החדשה בראשון לציון, יחד עם רב הקהילה הרב מנדי חדד.

במהלך החגיגות זכה מוסייב להוקרה מחברי הקהילה על מעשה ההצלה. בתוך השמחה והריקודים קיבל המפגש גם רגע אישי של הודיה, כאשר הרופא עמד מול הקהל ואמר את "מזמור לתודה".

מוסייב הודה לה' בהתרגשות על הניסים הגדולים, כשהאירוע הפך עבורו לא רק לחגיגה עם חברי הקהילה, אלא גם להזדמנות להביע תודה לאחר האירוע שבו היה שותף להצלת חייו של הטייס.