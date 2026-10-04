אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, מפרסם היום (ראשןן), את נתוני חללי מערכות ישראל ב"מלחמת התקומה": 1,318 נופלים נוספו למניין חללי מערכות ישראל מבוקר שמחת תורה, כ"ד בתשרי (7.10.2023), בהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.

מתחילת המלחמה נוספו מעל 7,150 בני משפחה למעגל השכול, 880 יתומות ויתומים ומעל 3,700 אחים ואחיות שכולים.

מתחילת המלחמה ועד היום, נפלו 1,318 חללי מערכות ישראל: 1,153 חללי צה"ל - מתוכם 43 חברי כיתות כוננות, לצד 116 חללי משטרת ישראל, 9 חללי שב"כ, 5 חללי כבאות והצלה, 11 חללי שב"ס ו-24 נכים שנפטרו מחמת נכותם עקב המלחמה.

במקביל, הביטוח הלאומי מפרסם כי 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור מאז 7 באוקטובר. 668 מהנרצחים הם גברים ו־361 נשים, ו־88 מכלל הנרצחים היו אזרחים זרים.

הנתונים משקפים גם את הפגיעה הקשה בילדים ובבני נוער. 63 מהנרצחים היו עד גיל 18: שישה ילדים בני 0 עד 3, חמישה בני 4 עד 6, שישה בני 7 עד 10, 19 בני 11 עד 14 ו־27 בני 15 עד 18.

לצד ההרוגים, מאז תחילת המלחמה נוספו 87,286 נפגעי פעולות איבה אזרחיים. 34,878 מהם הוכרו על בסיס פגיעה נפשית, 3,171 בעקבות פגיעה פיזית ו־2,355 בעקבות שילוב של פגיעה פיזית ונפשית. 24 מהנפגעים הם קטועי גפיים.

יום 7 באוקטובר עצמו מרכז חלק גדול ממספר הנפגעים. ביום הטבח נרצחו 778 אזרחים, בהם 70 אזרחים זרים.

הפגיעה באזרחים לא הסתיימה באותו יום. לאורך המלחמה ועד היום נרצחו, לפי הנתונים שנמסרו, 252 אזרחים נוספים, בהם 18 אזרחים זרים.

מאחורי מספר ההרוגים נמצא גם מעגל רחב של משפחות שחייהן השתנו. מאז תחילת המלחמה נוספו לפי הביטוח הלאומי 1,216 יתומים - 618 בנים ו־598 בנות. 345 מהם ילדים מתחת לגיל 18.

300 בני אדם נוספים התאלמנו מאז 7 באוקטובר - 69 אלמנים ו־231 אלמנות.

מעגל השכול כולל גם 1,204 הורים שכולים חדשים. 156 מהם נותרו ללא ילדים נוספים. אליהם מצטרפים 2,281 אחים ואחיות שכולים - עוד אלפי בני משפחה שמאחורי נתוני ההרוגים והנפגעים נושאים מאז 7 באוקטובר אובדן אישי ומשפחתי.

אריה מועלם, סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון אמר: "מדינת ישראל חבה חובה מוסרית לאלה שמסרו את חייהם למענה, והחוב הזה הופך למחויבות עמוקה ומתמשכת כלפי המשפחות השכולות שנושאות את הגעגוע ואת החסר בכל יום מחדש. שלוש שנים מאז פרוץ המלחמה, אנו מרכינים ראש בפני הנופלים, נושאים סיפור חייהם, משמרים את מורשתם ומתחייבים להם שבני משפחותיהם לעולם לא יצעדו לבדם. אגף משפחות, הנצחה ומורשת מלווה את המשפחות השכולות ברגישות, במסירות ובמחויבות עמוקה.

עובדות ועובדי האגף רואים בעשייתם שליחות, נמצאים לצד בני המשפחות ומעניקים להם מעטפת של תמיכה ורווחה. זו חובתנו המוסרית והערכית כחברה וכמדינה כלפי מי שמסרו את חייהם למענה וכלפי המשפחות הנושאות את חסרונם מדי יום. נמשיך לעמוד לצדן, להקשיב, לחבק ולפעול למענן".