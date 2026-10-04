שני צוערי גדוד גפן בקורס קצינים נפצעו הלילה באורח קשה ובינוני בתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון.

לפי תחקיר ראשוני, השניים נפצעו בעיירה מג'דל זון מפיצוץ רימון שהושלך במהלך סריקות לאיתור חשודים והתגלגל סמוך אליהם. הפצועים פונו לקבלת טיפול בבית החולים רמב"ם בחיפה.

בימים האחרונים הגיע גדוד גפן לתגבר את אוגדה 91 בגזרה הצפונית. האירוע התרחש סמוך לשעה 22:00, ובפיקוד הצפון פתחו בתחקיר נסיבות התאונה המבצעית. מאז 7 באוקטובר 2023 נהרגו 159 חיילים בתאונות מבצעיות.

לפני כשבועיים נהרגו רס"ר (מיל') נדב קלי ורס"ר (מיל') אופק מועלם מפיצוץ רחפן של צה"ל במוצב בצפון רצועת עזה. מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחמים הטיסו שני רחפנים חמושים שאחד מהם נפל בתוך המוצב.

הלוחמים ניגשו אל הרחפן, ככל הנראה נגעו בו, ואז אירע פיצוץ שפצע אותם באנושות. מותם נקבע בבית החולים ברזילי באשקלון.

עוד עולה מהתחקיר הראשוני כי הרחפן לא נפל כתוצאה מיכולות שיבוש תדרים או לוחמה אלקטרונית מצד חמאס. מדובר ברחפן תקני ובמשימה שאושרה מראש. צה"ל משתמש ברחפנים מסוג "עטלף", המשמשים כרחפנים מתאבדים וככלי טיס המטילים חימושים.