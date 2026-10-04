חקירת ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי מתרחבת גם ליתר אנשי הצוות שהיו על המטוס.

על פי הדיווח בגלי צה"ל הרשויות באיחוד האמירויות בודקות במסגרת החקירה אם טייס המשנה המאם אל-המאמי, החשוד בניסיון הפיגוע, פעל לבדו או שקיבל שיתוף פעולה מתוך צוות המטוס.

ככל הידוע, מלבד הטייס ההודי סמית' מאצ'האר וטייס המשנה אל-המאמי, היו על המטוס שישה אנשי צוות נוספים, ובהם הדיילים. כעת נבחנת באמירויות האפשרות שאחד מאנשי הצוות סייע למחבל במהלך האירוע.

בישראל, לעומת זאת, גורמי הביטחון מעדיפים בשלב זה למקד את החקירה בטייס המשנה עצמו. את בדיקת מעורבותם האפשרית של יתר אנשי הצוות הם מותירים בידי הרשויות באיחוד האמירויות.

אחד הפרטים שנבחנים על רקע החקירה עולה מעדותו של יניב חיון, מגיבורי הטיסה, שתיאר את שאירע כאשר הגיע לאזור דלת הקוקפיט. לדבריו, במקום עמד באותו זמן אחד מאנשי הצוות, והתנהלותו הותירה אצלו סימן שאלה באשר למעשיו.

"עומד שם מישהו מאנשי הצוות, שהיה בחולצה לבנה. הוא עמד מחוץ לקוקפיט, תפס את הידית של הקוקפיט - ואני לא יודע אם הוא רצה להחזיק את הדלת או לפתוח אותה", סיפר חיון.