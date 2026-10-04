כתב אישום הוגש נגד תושב פלורידה שאיים "לצוד יהודים" בסרטונים שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו.

על פי תצהיר של ה-FBI, כוח המשימה המשותף ללוחמה בטרור בג'קסונוויל קיבל דיווח על האיומים ב-17 בספטמבר ממנהל הביטחון הקהילתי של הפדרציה והקרן היהודית של צפון-מזרח פלורידה. בתלונה צוין כי החשוד, דנקן מקדונלד, פרסם סרטונים ברשת ובהם איומים מפורשים לרצח יהודים.

בחשבון האינסטגרם פורסמו ארבעה סרטונים באורך כולל של כדקה ו-25 שניות. בסרטונים אלה הציג מקדולנד כלי נשק, תחמושת, ציוד טקטי ואמצעי לחימה. באחד מהם נשמע אומר "אנחנו כאן, נערכים לצאת לצוד יהודים" ורמז שהוא עושה זאת בהשראתו של הצורר הנאצי אדולף היטלר.

מרים פייסט, מנכ"לית הפדרציה היהודית, בירכה על המעצר ואמרה כי "המאמצים לסיכול האיום ממחישים את כוחה של הקהילה".

מייקל מאסטרס, מנכ"ל מנהל הביטחון הקהילתי הוסיף "השותפויות החזקות שלנו מאפשרות לעבוד יחד כדי להגן על הקהילות שלנו, ולבנות חוסן שיבטיח שביטחון לעולם לא יהווה מכשול לחיים יהודיים".