ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הבוקר את הממשלה בעקבות ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי, וטען כי במקום להבטיח שאירוע כזה לא יחזור על עצמו, בכירי הממשלה וגורמי המערכת עסוקים בהתנערות מאחריות.

בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב' אמר לפיד: "התפקיד של הממשלה הוא לוודא במאה אחוז שזה לא יקרה שוב. במקום זה, כל אחד מסביר לנו שהוא לא אחראי על כלום, כי הם הפכו את זה לדת שלהם שהם לא אחראים על כלום".

לפיד טען כי דפוס ההתנהלות הזה חוזר על עצמו גם לאחר אירועים אחרים. "אם יש פאשלה, הם נעלמים כאילו לא היו, ואם במקרה קורה נס וישראלים מדהימים מצילים את המצב, אז נוסעים להצטלם איתם", אמר.

ראש האופוזיציה התייחס גם לשרת התחבורה שהפנתה את האחריות לאבטחת הטיסות הזרות לעבר גורמי הביטחון. "זה מדהים איך כל אחד מסביר שזה לא בתחום אחריותו", תקף לפיד. "ראש שב"כ אמר שהוא מוטרד במקביל מסידורי הביטחון בדובאי. מה זאת אומרת שהוא מוטרד? אתה מוטרד, ונתניהו מודאג, ומירי רגב אומרת שזו לא אחריותה והיא תקיים דיון, וראש אגף הביטחון במשרד התחבורה אומר 'אין לנו מאה אחוז שזה לא יקרה שוב'. מה זה צריך להביע?"

לפיד ביקש להמחיש את חומרת הדברים מנקודת מבטם של הנוסעים: "אתה היית עולה לטיסה עם שני ילדים אם היו אומרים לך 'אין מאה אחוז שזה לא יקרה שוב'?"

משם הרחיב ראש האופוזיציה את הביקורת גם להתבטאויותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לאיומים חיצוניים ולניסיונות אפשריים לשבש את הבחירות לכנסת. לדבריו, האיומים החיצוניים אינם תופעה חדשה, ואין בידיו מידע שמצביע על ניסיון לשבש את הבחירות.

"האיומים החיצוניים הם משהו שאנחנו מכירים כבר הרבה זמן, זה לא קשור לטיסות וגם לא קשור לבחירות", אמר לפיד. "הוא אמר שינסו לשבש את הבחירות לכנסת, אבל אין שום עדות לזה, וכל התפיסה הזו אבסורדית".

לדברי לפיד, האחריות להתמודדות עם האיומים מוטלת בראש ובראשונה על הממשלה ועל העומד בראשה. "התפקיד שלו הוא לדאוג שלא ישבשו את הבחירות לכנסת, התפקיד שלו הוא שלא ינסו לרסק מטוסים על מגדלי עזריאלי, והתפקיד שלו הוא שחמאס לא יחצה את הגדר וירצח יהודים - והוא כל הזמן נכשל בתפקיד שלו". את דבריו חתם במתקפה חריפה במיוחד על הממשלה: "תשמע, אנחנו אכן חיים בתקופה של נס. אם אתה נשאר בחיים בתקופה של הממשלה הזו, זה נס".