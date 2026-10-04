כשלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, נתוני הביטוח הלאומי שפורסמו הבוקר (ראשון) חושפים את ממדי השכול שהותירה המלחמה: 1,216 ילדים ובוגרים התייתמו, 1,204 הורים איבדו את ילדיהם ו-2,281 אחים ואחיות הצטרפו למעגל השכול.

מבין היתומים, 345 הם ילדים מתחת לגיל 18. עוד עולה מהנתונים כי 156 זוגות שאיבדו את ילדיהם נותרו ללא ילדים נוספים. מאז 7 באוקטובר איבדו גם 300 בני זוג את יקיריהם - 231 אלמנות ו-69 אלמנים.

מאז הטבח נרצחו 1,029 אזרחים בפעולות טרור, לא כולל אנשי כוחות הביטחון וכיתות הכוננות. 63 מהנרצחים היו ילדים ובני נוער עד גיל 18 ו-88 היו אזרחים זרים.

לצד ממדי השכול, הנתונים מצביעים גם על היקף הפגיעה בגוף ובנפש: מאז פרוץ המלחמה נוספו למערך הטיפול של הביטוח הלאומי 87,286 נפגעי פעולות איבה. 43,004 מהם הגישו בקשות להכרה בנכות, ול-40,407 כבר נקבעה נכות. יתר הבקשות עדיין נמצאות בהליך של ועדות רפואיות.

אצל 34,878 מהנפגעים הוכרה נכות על רקע פגיעה נפשית, 3,171 הוכרו בעקבות פגיעה פיזית ו-2,355 בעקבות פגיעות פיזיות ונפשיות גם יחד.

המלחמה באה לידי ביטוי גם בהיקף התשלומים של הביטוח הלאומי. מאז תחילתה שולמו יותר מ-58 מיליארד שקל בתגמולי מילואים למשרתים ולמשרתות בגזרות השונות.

במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני 2025 קיבלו כ-100 אלף אזרחים דמי אבטלה בעקבות יציאה לחל"ת, בהיקף של כ-497 מיליון שקל. במסגרת החל"ת במבצע "שאגת הארי" בפברואר האחרון שולמו כ-1.16 מיליארד שקל לכ-196 אלף אזרחים.

בסך הכול, לאורך שלוש שנות המלחמה העביר הביטוח הלאומי יותר מ-6.3 מיליארד שקל למשפחות שכולות ולנפגעי פעולות איבה, וכן עבור חלף שכר לחטופים ומענקים למשפחות החטופים. בשנת 2023 הועברו יותר מ-800 מיליון שקל, ב-2024 יותר מ-2 מיליארד שקל וב-2025 יותר מ-3.5 מיליארד שקל.