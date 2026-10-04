יוסף חדאד, מספר 2 במפלגת "עמך ישראל", הביע בעבר תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית.

בריאיון בערבית לערוץ אל-ערבייה הוא אמר: "הפתרון הסופי הוא מדינת ישראל לצד מדינת פלסטין, זה דבר שחייב לקרות ואין להתכחש לכך. אינשאללה".

"כל מה שאני עושה הוא גם למען החברה הערבית הישראלית", הסביר חדאד למראיין בערבית. "כשאנחנו משפרים את המצב שלנו כאן ומשפרים את מצבה של נצרת, את מצבן של רהט ושפרעם - מיד לאחר מכן אנחנו כערבים ישראלים כשאנחנו בתוך המוסדות הממשלתיים הבכירים ביותר בישראל נוכל לבוא ולדבר על אחינו הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית".

כשנשאל אם הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית, חדאד לא היסס: "כמובן. זה דבר שאני תמיד אומר, שהפתרון הסופי הוא מדינת ישראל לצד מדינת פלסטין. כמובן. זה דבר שחייב לקרות ואין להתכחש לזה אינשאללה, זה מה שאני חושב".

הוא טען כי ההיטמעות של הערבים בחברה הישראלית יוביל בסופו של דבר לתהליך של שלום עם הפלסטינים: "כשהערבים הישראלים יהיו גאים בערביותם ובישראליותם, וכשהם יהיו חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות - אז אפשר יהיה להתקדם לשלום בינינו לבין אחינו".

בתגובה ברשת X הודה חדאד כי בעבר תמך במדינה פלסטינית, אך טען כי אירועי "שומר החומות" שינו את עמדתו: "לגבי מדינה פלסטינית כבר אמרתי את זה בעבר, בשומר החומות כשראיתי את האיחוד של הפלסטינים עם ערבים מבפנים שמבעירים את הערים המעורבות שיניתי את דעתי והבנתי שזה לא הפתרון. ב-7 באוקטובר אני מאמין שגם האחרונים שעוד לא הבינו את זה - הבינו מי באמת הפלסטינים".

"מדינה פלסטינית לא תקום", הבהיר חדאד בנחרצות, "גם בעקרונות של המפלגה דאגנו להבהיר את זה בצורה ברורה - 'לא תקום מדינה פלסטינית בשטחי ארץ ישראל'. נהפוך הוא, נפעל כדי להשיב אדמות לארץ ישראל".

"מנסים להציג אותי היום כתומך פלסטינים, בזמן שאין מישהו בחברה הערבית שנלחם בהם ובזהות הפלסטינית כמוני בשנים האלה. לא סתם הוציאו נגדי פתווה בעזה, תקפו אותי ואת משפחתי - ואני מאוים מספר 1 על ידי הפלסטינים שרואים בי משת"פ ובוגד. הם יודעים שעם ההסברה שלי אני חושף את השקרים שלהם לעולם ומראה למי באמת האדמה הזו שייכת. אז חלאס עם הספינים והשקרים".