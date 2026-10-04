נתונים חדשים של ארגון הבריאות העולמי מראים כי תוחלת החיים העולמית התאוששה כמעט לחלוטין מהפגיעה שנרשמה במהלך מגפת הקורונה.

לצד ההתאוששות, ב-WHO מצביעים על שינוי משמעותי במפת התחלואה העולמית: מחלות כרוניות אחראיות כיום לכמעט שלושה מכל ארבעה מקרי מוות, הדמנציה מטפסת בדירוג גורמי המוות ונרשמת עלייה בנטל של דיכאון וחרדה.

לפי אומדני הבריאות העולמיים החדשים שפרסם ארגון הבריאות העולמי (WHO), תוחלת החיים העולמית הגיעה בשנת 2023 ל-73.3 שנים - כמעט זהה ל-73.4 השנים שנרשמו ב-2019, השנה האחרונה לפני פרוץ מגפת הקורונה. הנתונים החדשים מספקים תמונה של השינויים בבריאות האוכלוסייה ברחבי העולם בין השנים 2000 ל-2023.

עם זאת, ההתאוששות אינה מלאה בכל המדדים. תוחלת החיים הבריאה - מספר השנים שאדם צפוי לחיות בבריאות טובה - עמדה ב-2023 על 62.8 שנים, ועדיין הייתה נמוכה ב-0.4 שנים לעומת רמתה בשנת 2019.

בארגון הבריאות העולמי מדגישים כי במקביל להתאוששות ממשבר הקורונה מתחולל שינוי ארוך טווח בגורמי התמותה בעולם. מחלות לא-מידבקות, ובהן מחלות לב וכלי דם, סוכרת ודמנציה, היו אחראיות ל-74% מכלל מקרי המוות בעולם בשנת 2023, לעומת 58% בשנת 2000. שמונה מתוך עשרת גורמי המוות המובילים בעולם כיום הם מחלות לא-מידבקות.

השינוי ניכר גם במדינות בעלות הכנסה נמוכה: בשנת 2023, לראשונה, מחלות מידבקות היו אחראיות לפחות ממחצית ממקרי המוות במדינות אלה.

"לחיות זמן רב יותר הוא אחד ההישגים הגדולים של בריאות הציבור", אמר ד"ר אלן לבריק, מנהל מחלקת הנתונים, הבריאות הדיגיטלית, האנליטיקה והבינה המלאכותית ב-WHO. לדבריו, האתגר הבא הוא להבטיח שהשנים הנוספות יחיו בבריאות טובה, ובמקביל להכין את מערכות הבריאות לצרכים המשתנים של האוכלוסייה.

מחלות לב וכלי דם ממשיכות להוות את גורם התמותה ונטל התחלואה המוביל בעולם. מחלת לב איסכמית לבדה גרמה לכ-9.5 מיליון מקרי מוות בשנת 2023. אף שמאז שנת 2000 נרשמה התקדמות משמעותית בצמצום הנטל של המחלה באזורים רבים בעולם, ב-WHO מצביעים על פערים מתמשכים בין אוכלוסיות ואזורים שונים.

אחד השינויים הבולטים ביותר נוגע לדמנציה. מחלת אלצהיימר וסוגים אחרים של דמנציה עלו באופן חד בדירוג גורמי המוות: דמנציה הייתה גורם המוות החמישי בעולם ב-2023, לעומת המקום ה-19 בשנת 2000. מספר מקרי המוות העולמי מדמנציה שילש את עצמו בתקופה זו. גם הסיכון למות מסוכרת עלה מאז שנת 2000, במיוחד בדרום-מזרח אסיה.

הנתונים מצביעים גם על החמרה בתחום בריאות הנפש. בין 2019 ל-2023 עלה שיעור נטל המחלה המתוקנן לגיל בכ-20% עבור הפרעות דיכאון ובכמעט 45% עבור הפרעות חרדה. לפי הערכות הארגון, דיכאון וחרדה יחד היו אחראים בשנת 2023 לכ-110 מיליון שנות חיים בריאות שאבדו בשל מוות מוקדם או מוגבלות.

התמונה שמציג הדוח היא אפוא כפולה: העולם כמעט השלים את ההתאוששות בתוחלת החיים מהטלטלה שחוללה מגפת הקורונה, אך במקביל נטל התחלואה משתנה במהירות. אנשים אמנם חוזרים לחיות מספר שנים דומה לזה שנרשם לפני המגפה, אך האתגר שמסמן ארגון הבריאות העולמי הוא להבטיח שיותר מהשנים האלה יהיו גם שנים של חיים בריאים.