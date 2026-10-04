"נהרג בזמן שהגן על הפצוע": סיפורו של החובש שהפך למיתולוגיה

יוסף חגואל, שנפצע בקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים וסיפורו נקשר לימים בשיר "הבלדה לחובש", נפטר אתמול בביתו במהלך שירות מילואים פעיל בחטיבה 55.

לפני שבועיים תיעד אותו הכתב הצבאי רועי שרון עולה על שיירה למג'דל זון בדרום לבנון במהלך שירות מילואים. הוא כינה אותו "איש ואגדה".

חגואל לחם בקרב על ירושלים ובמהלך הפריצה לכיוון מזרח נפצע. החובש שלמה אפשטיין הגיע לטפל בו, ובמהלך הטיפול החלו הירדנים להפגיז את המקום.

בריאיון שהעניק לפני מספר שנים לקלמן ליבסקינד ואסף ליברמן בכאן רשת ב', שחזר חגואל את הרגעים הדרמטיים: "לא הייתי מסוגל לעמוד על הרגליים. תוך כדי שטיפלו בי, הירדנים הפגיזו את המקום. ניתנה פקודה לתפוס מחסה. שלמה, שטיפל בי התחיל לגרור אותי. אמרתי לו 'שלמה תסתלק אין סיבה שנפגע שנינו'".

לדבריו, אפשטיין סירב לעזוב אותו: "הוא אמר לי 'אל תדאג, הכול יהיה בסדר' ומשך אותי לכיוון הקיר של המקלט ונשכב עלי מאחור. כמה שניות לאחר מכן התפוצצה פצצה מאחורינו. הייתי מרוסס, מלא דם. בדיעבד התברר שרוב הדם היה שלו".

אפשטיין נהרג מהפציעה לאחר שגונן על חגואל בגופו.

השיר "הבלדה לחובש" לא נכתב במקור על סיפורם של השניים. לאחר המלחמה, כשהמקרה כבר התפרסם, מילות השיר שכתב דן אלמגור נשלפו מהמגירה והועברו להלחנתו של אפי נצר, והסיפור של חגואל ואפשטיין נקשר מאז בשיר.

חגואל השתקם מפציעתו ושב לשרת במילואים בצה"ל. שירותו נמשך במשך שנים רבות בהתנדבות, ובגיל 75 אף קיבל דרגת רב-נגד כשיאן המילואים בקרב החוגרים בצה"ל. "אני די פעיל, אני לא קוואץ'. אני די צעיר, בן 75", אמר אז. "כל עוד יסכימו לקבל אותי, אהיה שם".

בריאיון שהעניק בעבר לערוץ 7 סיפר חגואל כי במשך שנים התקשה לדבר על הקרב ועל מותו של אפשטיין, אך בהמשך הפך את סיפורו לשליחות של ממש. "לקחתי על עצמי כפרויקט לספר את הסיפור הזה בבתי ספר כדי להנציח את שלמה. אני רוצה שידעו ויכירו", אמר.

לאחר המלחמה ביקש חגואל לפגוש את משפחתו של אפשטיין, אך בתחילה התבקש על ידה שלא ליצור עמה קשר. למרות זאת, במשך שנים נהג לעלות לבדו לקברו של החובש ביום הזיכרון ולהניח עליו זר.

השינוי הגיע שנים לאחר מכן, כשפגש במקרה ליד הקבר קרובות משפחה של אפשטיין, זמן קצר לאחר שנולד לו בן. חגואל ביקש שאביו של אפשטיין ישמש כסנדק בברית. "בערב יום העצמאות אני מקבל טלפון שהמשפחה תבוא לברית ואכן הגיעו בהרכב מלא, כשלושים איש, אבא שלו היה הסנדק. קראנו לבן בשם שלמה וכך נוצר הקשר", סיפר.

גם בגיל מבוגר המשיך חגואל לשרת במילואים בחטיבת הצנחנים בתחום הלוגיסטיקה ולהעביר את מורשת הקרבות ללוחמים הצעירים. "כשבאים חדשים הם רואים אותי ושואלים מה עושה הזקן הזה. כשמספרים להם הם באים ועושים איתי סלפי", סיפר לערוץ 7.

על דור הלוחמים הצעיר אמר אז: "עושים עוול איום ונורא לדור של היום. הם נלחמים כדי להגיע ליחידות קרביות. משמיצים אותם. הם חבר'ה נהדרים אחד אחד. אנחנו עבדנו עם כוח והם עובדים עם מוח. אני גאה בהם".