אנשי מוסד ומומחי תעופה ישראלים משתתפים בחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי באבו דאבי.

לפי דיווח של סמדר פרי ב-ynet מפי בכיר באיחוד האמירויות, בחקירה משתתפים גם גורמי מודיעין סעודים ועומאנים ולפחות שני נציגים אמריקנים מארגוני הביון.

על פי הבכיר, הישראלים צפויים להיכנס גם לחדר החקירות. את החקירה מנהל חמד סייף אל-שמסי, התובע הכללי של איחוד האמירויות.

לפי הדיווח, החקירה מתמקדת בתכנון פיגוע הטרור המיוחס לטייס המשנה המאם אל-המאמי, בן 29. הבכיר באמירויות טען כי אל-המאמי לא התכוון רק להביא להתרסקות המטוס, אלא תכנן לרסק אותו על בניין גבוה בישראל, בדומה לפיגועי 11 בספטמבר. ככל הידוע, היעד שנבחן היה מגדלי עזריאלי בתל אביב.

עוד דווח כי אל-המאמי פוטר בעבר מחברת "עומאן אייר" בשל תפיסותיו הקיצוניות ולא הורשה לשמש כטייס במדינת מוצאו. לאחר מכן עבר למרוקו, ביקר בסוריה ולבסוף התקבל לעבודה בפליי דובאי.

במהלך שמונת החודשים שבהם עבד בחברה הגיע, לפי הדיווח, עשרות פעמים לישראל, כשהפעם האחרונה הייתה ימים ספורים לפני האירוע. על פי החשד, הוא תכנן לנטרל את הטייס ההודי, להשתלט על תא הטייס ולהטיס את המטוס לעבר ישראל.

הדיווח מעלה שאלות גם בנוגע לאופן שבו התקבל אל-המאמי לעבודה בפליי דובאי. המקור באבו דאבי טען כי כבר במהלך הכשרתו בעומאן נמצאו ברשותו "חומרים מפלילים", וכי בשל כך לא הורשה להתיישב בתא הטייס עד שפוטר.

לדברי הבכיר באבו דאבי, עם השלמת החקירה צפוי אל-המאמי לעמוד בפני עונש הוצאה להורג. המקור הסביר כי אף שהאירוע הסתיים ללא הרוגים מקרב הנוסעים, באמירויות מתכוונים לדרוש את העונש החמור ביותר כדי לייצר הרתעה.

לדבריו, "לא יהיה כאן ויתור" ולא תינתן חנינה.