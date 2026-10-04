תחקיר מיוחד: הבוטים שהחלו לפעול נגד ישראל ב-7.10 - מתערבים בבחירות

עשרות אלפי חשבונות מזויפים המזוהים עם גורמים זרים פועלים ברשתות החברתיות במטרה להשפיע על השיח בישראל, להעמיק מחלוקות פנימיות ולהפיץ מסרים פוליטיים - כך עולה מתחקיר של איילה חסון ששודר בכאן חדשות.

בתחקיר הוצג מחקר רשת שביצעה חברה אמריקנית, ולפיו במקביל למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר הופעלה נגד ישראל מתקפת השפעה רחבת היקף. על פי המחקר, כ-40 אלף בוטים הפיצו מסרים נגד ישראל והגיעו בתוך 48 שעות לכ-531 מיליון צפיות.

בוטים הם למעשה חשבונות המציגים עצמם כאנשים אמיתיים, אך מופעלים באמצעות תוכנות שמסוגלות להפיץ מסרים, להגיב לחשבונות אחרים, לקדם תכנים וליצור מצג של תמיכה ציבורית רחבה בעמדה מסוימת.

לפי התחקיר, כבר בשעות הראשונות של 7 באוקטובר החלו רשתות כאלה להפיץ בעולם מסרים שנועדו לשנות את האופן שבו נתפסה מתקפת חמאס. בין היתר נעשה שימוש בתמונות אמיתיות מהטבח ומהחטיפות, אך הן לוו במסרים שהציגו מציאות שונה מהמתועד.

אחת הדוגמאות שהוצגו נגעה לתיעוד חטיפת משפחת ביבס. לפי המחקר, חשבונות מזויפים הפיצו את התמונות תוך הצגת מחבלי חמאס כמי שמסייעים למשפחה, והמסר זכה למיליוני חשיפות.

פעילות דומה זוהתה גם לאחר הפיצוץ בבית חולים בעזה. בתחקיר נטען כי רשתות בוטים הפיצו במהירות את הטענה שישראל תקפה במכוון את בית החולים והרגה ילדים, והמסרים הגיעו למאות מיליוני צפיות ובהמשך חלחלו גם לכלי תקשורת בעולם.

על פי המחקר שהוצג, מאחורי חלק ניכר ממבצעי ההשפעה עומדים גורמים הקשורים לאיראן, לצד פעילות המיוחסת גם לקטאר ולטורקיה.

אלא שהתחקיר מצביע על כך שהפעילות אינה מסתכמת במאבק התודעתי נגד ישראל בעולם. חלק מהחשבונות שפעלו סביב 7 באוקטובר הפסיקו בהמשך את פעילותם, ולאחר תקופה ארוכה חזרו לפעול לקראת מערכת הבחירות בישראל.

חלק מהחשבונות אף שינו לחלוטין את זהותם: חשבון שהציג בעבר דמות ושפה מסוימות עשוי להופיע בהמשך בשם ישראלי, עם תמונות ועמדות שנועדו ליצור רושם שמדובר באזרח ישראלי אמיתי.

לפי הבדיקה שהוצגה בתחקיר, מתוך כ-55 אלף פרופילים שנבדקו בשיח הפוליטי בישראל, עשרות אלפים זוהו כבוטים. פעילותם מתמקדת במידה רבה בתגובות לפוסטים של ישראלים אמיתיים, שם הם מנסים להכניס מסרים קיצוניים ולהעצים מחלוקות קיימות.

המחקר זיהה פעילות כזו בשיח סביב מפלגות ומועמדים ממחנות פוליטיים שונים. בחלק מהמקרים החשבונות תוקפים את הממשלה ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובאחרים מקדמים מסרים חיוביים כלפי יריביו הפוליטיים.

בתחקיר הודגש כי זיהוי בוטים בשיח התומך בפוליטיקאי מסוים אינו מעיד שאותו פוליטיקאי או מפלגתו מפעילים אותם. לפי החוקרים, המטרה של הגורמים הזרים היא לנצל מחלוקות אמיתיות בחברה הישראלית, להעצים אותן ולהגביר את העוינות בין המחנות.

השיטה, כפי שהוצגה בתחקיר, מבוססת פעמים רבות על מסר שכבר קיים בשיח הישראלי. אלפי חשבונות מזויפים חוזרים עליו ומגבירים אותו שוב ושוב, עד שנוצר הרושם שמדובר בעמדה נפוצה בהרבה מכפי שהיא במציאות.

לפי התחקיר, המטרה המרכזית אינה בהכרח להביא לניצחונו של מועמד מסוים, אלא לערער את האמון בתוך החברה הישראלית ולהחריף את השסעים הקיימים בה.