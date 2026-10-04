חשד למקרה אבולה בישראל. אדם ששב לאחרונה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום לאחר חזרתו הועבר למרכז הרפואי שיבא, שם הוא מטופל בתנאי בידוד.

משרד הבריאות הבהיר כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד וכי הבדיקות לבירור המקרה עדיין נמשכות. תוצאותיהן צפויות להתקבל עוד היום.

האדם הועבר לשיבא בהתאם לנהלים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. בית החולים הוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת מקרים חשודים מסוג זה, והמטופל מוחזק בבידוד בהתאם לפרוטוקולים המקצועיים.

במקביל לבדיקות, משרד הבריאות ישלים חקירה אפידמיולוגית שנועדה לאתר את האנשים שבאו במגע רלוונטי עם האדם. במשרד הבהירו כי מי שלא יקבל פנייה ישירה מטעמם אינו נדרש בשלב זה לבצע פעולה כלשהי.

לצורך בירור החשד יעבור המטופל רצף של בדיקות מעבדה, בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים הנהוגים בישראל ובעולם.

במשרד שבים ומדגישים כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה.