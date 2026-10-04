תקופת ה"אחרי החגים" מביאה איתה תמיד משבר. יש בנו רוח של התחדשות, רצון לחשב מסלול מחדש ותקווה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה.

מיד נכנסים הקולות הספקניים, ועבור מי שנמצא במסע למציאת זוגיות, השילוב בין התחלה חדשה והציפייה לקשר נכון מעלים את חששות: איך מתחילים שוב? מה יבטיח שהפעם זה יעבוד?

ארבעה כלים משמעותיים של "אחרי החגים" שיעזרו במסע החשוב בדרך לזוגיות.

1. כוח ההתחדשות: אין מושלם וזה כבר נולד מבראשית

פרשת בראשית מלמדת אותנו שאפשר להתחיל מחדש בכל רגע. המחשבה שלנו היא שכל מה שעושים צריך שיהיה מושלם. פרשת בראשית מלמדת אותנו שיעור חשוב לחיים ולזוגיות: העולם נברא כשהוא אינו מושלם, וזה בסדר גמור.

אם נתבונן בימי הבריאה, נגלה שכבר מהרגע הראשון צפו אתגרים ושינויים: ביום הראשון - משבר גניזת האור: האור המקורי שנברא נגנז לצדיקים. ביום השני - נוצרה המחלוקת והפירוד. בורא עולם מבדיל ומפריד בין המים העליונים למים התחתונים. ביום השלישי - האדמה מורדת: הציווי היה שהארץ תוציא "עץ פרי עֹשֶׂה פְּרִי", שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, אך הארץ הוציאה "עץ עֹשֶׂה פְּרִי", ויצרה פער בין השאיפה למציאות. ועוד הלאה...

ועדיין, למרות התקלות והמורכבות, בורא עולם מסתכל על הבריאה ואומר "כִּי טוֹב".

כשיוצאים לדייטים או מנסים לבנות קשר, קל ליפול למלכודת הפרפקציוניזם, לחפש בן או בת זוג מושלמים, או להיבהל מכל טעות ופספוס בדרך. הלימוד מבראשית מזכיר לנו שאי שלמות היא חלק מובנה של החיים. מותר לטעות, מותר לגלות פערים, דעות הפוכות ושונות. קשר טוב נמדד ביכולת לראות את ה"כי טוב" גם בתוך מציאות מורכבת.

2. כוח הברכה: להרגיש מבורכים ולפתוח שפע

סיימנו את התורה בפרשת "וזאת הברכה". משה רבנו מברך את העם רגע לפני כניסתם לארץ. היכולת לברך ולהרגיש מבורכים, זו מידה שקבלנו מבורא עולם והיא מקור להנעה ושפע.

כאשר אנחנו לומדים לברך וגם לראות את הברכה שקיימת בחיינו, באישיות שלנו, בחברים, בהישגים ובדרך שעברנו, אנו פותחים צינורות של שפע.

במסע לזוגיות, התחילו לברך את עצמכם ואת הדרך שלכם. הסתכלו על האנשים שאתם פוגשים בעין טובה ובברכה. ברכו אותם בקול וגם בתוככם, וככה תפתחו שפע טוב.

3. ללמוד מהגשם: הורדה למציאות בצעדים קטנים

בסיומם של החגים אנו מתחילים להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם. הגשם מביא ברכה כאשר הוא יורד בטיפות ולא חלילה במבול. מבול הורס את השדות והיבול ולא משקה אותם. כל הגשמה של מטרות שחשובות לנו הופכת לברכה רק כשהיא מגיעה בקצב מדוד, בהדרגתיות ובסבלנות.

בדרך לזוגיות, הרצון להגיע מיד אל היעד הנכסף עלול ליצור עומס ולהוביל להצפה. בניית קשר, כמו הגשם, דורשת סבלנות, פתיחות שלב אחר שלב ויכולת ליהנות מהדרך ולא רק מהמטרה.

4. השאלה היומית: איזה צעד קטן אני עושה היום?

יחד עם תחושת ההתחדשות והברכה, אמצו לעצמכם מנהג יומי: שאלו את עצמכם בכל בוקר: איזה צעד קטן, ממוקד ומדוד אני עושה היום כדי להתקדם במסע למציאת זוגיות?

זה לא חייב להיות צעד ענק. זה יכול להיות גם אחד מההצעות האלו:

- לעדכן או לרענן את הפרופיל באפליקציה/באתר ההיכרויות.

- להגיד "כן" לדייט שלא הייתם בטוחים לגביו במאה אחוז.

- להקדיש 10 דקות לבירור הרצון שלכם

- להתמלא בכוחות חדשים על ישי משהו טוב שתעשו לעצמיכם

אחרי החגים הוא זמן טוב לא רק לחזור לשגרה, אלא גם לבחור איך אנחנו רוצים להיכנס מחדש למסע הזוגיות.

הכותבת שרה אברומביץ היא חלק מנבחרת המאמנים של פרויקט 252 שמלווה רווקים ורווקות בדרך לזוגיות עם כלים מעשיים, תובנות ועבודה על דפוסים, פחדים וחסמים שמלווים את הדרך. כי לפעמים שינוי גדול לא מתחיל בהחלטה דרמטית, אלא בצעד קטן אחד שעושים היום, ועוד אחד מחר, עד שהדרך מתחילה להיפתח.