ביקורת חריגה מתוך ערוץ 14 על מפלגת הליכוד. יצחק אבוחצירא, עורך האתר של ערוץ 14, פרסם מאמר שבו תקף את הליכוד ואת יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בעקבות היחס ליוסף חדאד מאז כניסתו למערכת הבחירות.

במרכז המאמר עומדת הטענה כי היחס לחדאד השתנה בתוך זמן קצר: מאדם שזכה לשבחים מצד גורמים בימין בשל פעילות ההסברה שלו למען ישראל, הוא הפך למטרה למתקפות פוליטיות לאחר שהחל להתמודד על קולותיו של אותו ציבור.

אבוחצירא הזכיר כי רק לפני כחודשיים עמד גדי איזנקוט במוקד ביקורת לאחר שהשווה בין חדאד לבין מנסור עבאס. "הליכוד עם הציניות שלו הרי חותם היום על יוסף חדאד כחבר כנסת. הוא לא אומר: הוא ערבי, אני לא אשב איתו", אמר אז איזנקוט בריאיון לחדשות 13.

הדברים הובילו לקמפיין נגד איזנקוט, שבמסגרתו נטען כי השווה בין חדאד, לוחם גולני לשעבר ופעיל הסברה ישראלי, לבין עבאס. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם באותה תקופה סרטון נגד איזנקוט, ובמסגרתו, כפי שציין אבוחצירא, הרעיף שבחים על חדאד.

סערה נוספת סביב חדאד התעוררה לאחר שרביב דרוקר טען כי יהודים רואים בו "ערבי מחמד". גם במקרה הזה, כתב אבוחצירא, הדברים עוררו תגובות זועמות מצד מי שראו בחדאד פעיל הסברה אהוד שפועל למען ישראל בארץ ובעולם.

אלא שלטענתו עם תחילת מערכת הבחירות השתנתה התמונה. הוא הפנה את הביקורת בעיקר לעבר הליכוד וטען כי מפלגות שחיבקו קודם לכן את חדאד החלו לתקוף אותו כאשר הפך ליריב פוליטי.

אבוחצירא התייחס לטענת הליכוד שלפיה חדאד ויו"ר "עמך ישראל", עופר וינטר, כבר "סגורים" עם אביגדור ליברמן, אף שלדבריו המפלגה הכחישה זאת פעם אחר פעם.

"בתוך שבועות הפך חדאד מנכס לאומי, גיבור ישראל וההוכחה לכך שערבי יכול להשתלב במחנה הלאומי - ליריב שצריך להזהיר מפניו", כתב.

לדבריו, השינוי לא התרחש משום שחדאד הפסיק לפעול למען ההסברה הישראלית או שינה את יחסו למדינה, אלא "פשוט משום שעכשיו הוא עלול לקחת קולות".

במאמר נמתחה ביקורת ישירה גם על סמוטריץ'. יו"ר הציונות הדתית פרסם סרטון ישן של חדאד שבו הביע בעבר תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית. "מי אתה, מר בצלאל סמוטריץ', ומה עשית בשנים האחרונות למען ההסברה של מדינת ישראל בעולם, שאתה מרגיש כל כך בנוח לבטל במחי ציוץ את תרומתו של יוסף חדאד? ומי את, מפלגת הליכוד, שאת יכולה להפוך אדם ששיבחת עד לפני רגע לחשוד פוליטי רק משום שהחליט להתמודד מולך?".

אבוחצירא אף התייחס לאפשרות ש"עמך ישראל" תקבל בהמשך החלטות שלא יהיו מקובלות על מצביעי הימין. הוא העריך כי המפלגה לא תעשה "מעשה בנט", אך הוסיף כי גם תרחיש כזה לא ישנה בדיעבד את פעילותו של חדאד למען ישראל.