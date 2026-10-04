יו"ר תע"ל ח"כ אחמד טיבי מותח ביקורת חריפה על מפלגת הדמוקרטים ועל העומד בראשה יאיר גולן, בעקבות התמיכה בפסילת מועמדותו של יו"ר בל"ד סאמי אבו-שחאדה.

לאחר שאבו-שחאדה קיבל את המלצתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ופרש מההתמודדות לכנסת, טען טיבי כי עמדת הדמוקרטים פגעה בסיכוייו להישאר במרוץ.

"אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סאמי להתגונן בצורה נאותה", אמר בראיון ל-103FM..

הוא תקף במיוחד את החיבור שנוצר, לדבריו, בין הדמוקרטים לבין הגורמים שפעלו לפסילת אבו-שחאדה. "נראה לי ביזארי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי".

לדבריו, להצבעה של מפלגת שמאל בעד הפסילה עשויה הייתה להיות השפעה גם על האופן שבו השופטים בחנו את הסוגייה. "אני חושב שאם הדמוקרטים לא היו מצביעים בעד, זה היה יכול לשנות את התמונה", העריך טיבי.

טיבי טען עוד כי להחלטה יש השלכות פוליטיות על מעמדה של מפלגת הדמוקרטים בקרב הציבור הערבי. "אני אדם פוליטי, ואני יודע באיזו סביבה פוליטית אני חי. הם קיבלו החלטה גרועה, טעות קשה - והם משלמים עליה מחיר בחברה הערבית כי התמיכה בהם צנחה פלאים. לא ציפיתי שהדמוקרטים יצטרפו לבקשה של בן גביר".