שידור חי מאזכרה במלאת שלוש שנים לנפילתו של אהובנו אל"מ יהונתן שטינברג הי"ד מח"ט הנחל

שלוש שנים חלפו מאז אותו בוקר של שמחת תורה שבו יצא אל"מ יהונתן (יוני) שטינברג הי"ד אל חייליו - ולא שב.

היום (ראשון) מתכנסים בני משפחתו, חבריו ומוקירי זכרו בהר הרצל, לאזכרה במלאת שלוש שנים לנפילתו. לאחר מכן יימשך אירוע הזיכרון במלון יהודה בירושלים.

שטינברג, מפקד חטיבת הנח"ל, נפל בקרב מול מחבלים בדרכו לחייליו בכרם שלום. מאחוריו נותרו רעייתו יסכה וששת ילדיהם, הוריו דניאל ויהודית, אחיו ואחיותיו - ומשפחה שנושאת כבר שלוש שנים את חסרונו.

יוני נולד בירושלים, השני מבין חמישה אחים ואחיות. הוא גדל בגבעת זאב, למד בישיבה התיכונית חורב בירושלים והיה חניך, מדריך ובוגר פעיל בסניף בני עקיבא ביישוב.

כבר בצעירותו בחר בעשייה למען אחרים. הוא הקים את נוער מד"א בגבעת זאב והתנדב במקום במשך שנים. לאחר לימודיו בתיכון המשיך לשנתיים בישיבה הגבוהה מעלה אליהו בתל אביב.

בשנת 2000 התגייס לחטיבת הנח"ל. השנים הבאות הובילו אותו מתפקיד לתפקיד בשדרת הפיקוד של צה"ל: ראש לשכת מפקד זרוע היבשה, מפקד גדוד 931, קצין אג"ם באוגדה 162, מפקד חטיבת בנימין ומפקד המרכז לאימונים טקטיים. לבסוף חזר אל חטיבת הנח"ל - הפעם כמפקדה.

בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, כשהחלה מתקפת המחבלים, יצא שטינברג בדרכו אל חייליו בכרם שלום. בדרך נתקל במחבלים ונפל בקרב מולם.

בן, אח, בעל ואב לשישה. מפקד שהקדיש שנים מחייו לשירות ולפיקוד. בני משפחתו מתארים אדם שחי באמונה ובענווה, בעוז ובמסירות נפש, מתוך תורה ואהבת העם והארץ.

היום, שלוש שנים אחרי שיצא אל חייליו בפעם האחרונה, מתכנסים בהר הרצל לזכור את יוני - ואת החיים שהותיר אחריו.