אורי גלר חושף: "אני ביביסט וגאה בזה! נתניהו הוא גאון"

כפיות מתעקמות אולי הפכו כבר מזמן לסימן ההיכר שלו, אבל הפעם אורי גלר התבקש לנסות לפענח משהו אחר לגמרי: מה יקרה בקלפי הישראלית ב-27 באוקטובר.

פחות מחודש לפני הבחירות לכנסת ה-26, אמן האשליות בן ה-79 נשאל אם היכולות הטלפתיות והעל-חושיות שהוא מייחס לעצמו במשך עשרות שנים מאפשרות לו לראות כבר עכשיו את התוצאה. גלר לא השאיר הרבה מקום למתח - אבל עוד לפני התחזית עצמה הגיע גילוי נאות חשוב.

בריאיון שהעניק הבוקר (ראשון) ממוזיאון אורי גלר ביפו לתוכנית "ישראל הבוקר" בערוץ 14, שאלה אותו המגישה טל מאיר אם יש לו "יכולת קוסמית" לדעת מה צפוי להתרחש בבחירות.

אלא שלפני שמנסים לברר מה אומרים הכוחות העל-חושיים, התברר היטב מה אומר הלב הפוליטי של גלר. "אין כמו ביבי. אין", הצהיר.

מאיר לא הסתפקה ברמז העבה ושאלה אותו ישירות: "אורי, אתה ביביסט?". גלר מצדו לא ניסה לעטוף את התשובה במסתורין. "ואת יודעת מה? כן", השיב.

כך שכאשר הגיעה התחזית עצמה, לפחות דבר אחד כבר היה ברור: מי שמבקש לראות בה נבואה פוליטית יצטרך להביא בחשבון שגם לחוזה יש מועמד מועדף.

ומתברר שהעניין בתחזיות של גלר אינו מוגבל לערוץ שבו התראיין. לדבריו, גם בכלי תקשורת נוספים ביקשו לאחרונה לשמוע ממנו לאן הוא מעריך שהמערכת הפוליטית הולכת.

"12 התקשרו אליי בווטסאפ: 'אורי, אנחנו רוצים לראיין אותך, לדעת לאן, לאיזה כיוון אתה הולך'", סיפר.

אם מישהו ציפה לתשובה מסתורית, לרמז או לנבואה שתדרוש פרשנות - גלר בחר בדרך פשוטה בהרבה. בלי להשאיר מקום לספק באשר לתוצאה שהוא צופה, הוא סיכם בשתי מילים: "Of course ביבי".