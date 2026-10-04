איראן מסיקה מסקנות מהמלחמה עם ארצות הברית - ואחת מהן נוגעת ישירות לאחד הכלים הצבאיים המרכזיים שלה. דובר צבא איראן, מוחמד אכרמיניא, הודיע היום (ראשון) כי בטהרן החליטו לפעול להגדלת טווח הטילים האיראניים בעקבות הניסיון שנצבר במהלך הלחימה.

אכרמיניא אמר את הדברים לסוכנות הידיעות האיראנית פארס. לפי דיווח רויטרס, דובר הצבא הודיע כי איראן תשדרג את טווח הטילים שלה. ההצהרה מגיעה בתקופה שבה הצמרת הצבאית והמדינית בטהרן מרבה להדגיש כי היא נערכת לאפשרות שהעימות הצבאי יתחדש.

מבחינת טהרן, מדובר לא רק בהצהרת כוונות אלא בחלק מתהליך הפקת הלקחים מהמלחמה. אכרמיניא קשר את הצורך בהגדלת הטווח לניסיון שנצבר בעימות, ואמר כי איראן כבר החלה לנקוט צעדים בכיוון.

הדברים משתלבים בשורת הצהרות תקיפות שמגיעות בימים האחרונים מאיראן. רק בשבוע שעבר אמר אכרמיניא כי הכוחות המזוינים של ארצו ערוכים לעימות במקרה של תקיפות אמריקניות נוספות, ואף הזהיר כי ארצות הברית תספוג, לטענתו, נזק גדול יותר אם תתקוף פעם נוספת.

גם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס היום לאפשרות של חידוש הפעילות הצבאית. בשיחה עם שגרירים ודיפלומטים בטהרן אמר כי איראן מקווה שוושינגטון תבחר בדרך הדיפלומטית, אך הבהיר כי ארצו נערכת גם לתרחיש אחר.

"אם הם יפנו שוב לפתרונות צבאיים, אנחנו מוכנים יותר מבעבר וננקוט בכל פעולה שתידרש כדי להגן על עצמנו", אמר עראקצ'י.

ברקע הדברים נמשך גם העימות סביב מצר הורמוז. יו"ר הפרלמנט האיראני והאחראי על המשא ומתן מטעם טהרן, מוחמד באקר קאליבאף, הצהיר כי איראן לא תפתח מחדש את המצר עד שארצות הברית תמלא את שבעת התנאים שהציבה טהרן במסגרת ההבנות שהושגו בחודש יוני.