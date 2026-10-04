תיעוד: פשיטה על בית ספר מסית באלעיזריה צילום: דוברות המשטרה

מנהלת בית ספר באלעיזריה נעצרה במהלך הלילה (ראשון) בחשד להסתה נגד מדינת ישראל, לאחר שבשטח המוסד החינוכי אותרו שלטים ותמונות של מחבלים ותכנים שלפי המשטרה מביעים תמיכה והזדהות עם מעשי טרור.

הפעילות יצאה לפועל בעקבות מידע שנאסף במסגרת פעילות מודיעינית של בלשי תחנת מעלה אדומים במרחב גלעד. לפי המשטרה, מהמידע עלה חשד כי בשטח בית הספר הוצבו ונתלו שלטים ותמונות הכוללים תכנים התומכים במעשי טרור ומזדהים עמם.

בעקבות המידע הגיעו לבית הספר שוטרי תחנת מעלה אדומים, לוחמי יס"מ גלעד ולוחמי מג"ב איו"ש. הכוחות עצרו את מנהלת המוסד בחשד למעורבות בהצגת התכנים שנמצאו במקום.

במהלך הפשיטה ערכו הכוחות חיפוש בבית הספר ופעלו להסרת השלטים שנתפסו על ידם כתכני הסתה. בין היתר אותרו במקום תמונותיהם של יחיא סינוואר ויאסר ערפאת, לצד תמונות נוספות.

במהלך תשאול שנערך במקום התייחסה מנהלת בית הספר לדמויות שהוצגו במוסד והגדירה אותן בפני הכוחות כ"גיבורי פלסטין".

הכוחות הסירו את השלטים והתמונות שאותרו בבית הספר ותפסו אותם. המנהלת הועברה להמשך חקירה באזהרה.