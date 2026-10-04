מנכ"ל חברת הסייבר CYGHT, שי נחום, מזהיר בראיון לערוץ 7 מפני "תרחיש מפגע הסייבר הבודד", שיתכן ונלקח פחות בחשבון בהיערכות ההגנתית של גורמים במערב ובישראל.

נחום משווה בדבריו את איום הסייבר להחלטתו של טייס המשנה במטוס לתקוף את הטייס ולבצע פעולת טרור. כך גם באירועי סייבר כיום, בידי ההאקר הבודד יכולות שלא היו בעבר. יכולות שנחשבו עד לא מכבר כיכולות מדינתיות נמצאות היום, בעזרת ה-AI, גם בידיו של המפגע הבודד שמחפש פרצות וחולשות ודרכן מתכוון לפגוע באופן דרמטי יותר מכפי שהיה יכול לבצע בעבר.

"בממד הסייבר, עם היכולות החדשות של ה-AI והחדשנות, יש הרבה כוח לאינדיבדואל, שיכול להיות האקר איראני או האקר בשליחות חיזבאללה, ויכול להשתמש ביכולות הללו, לפתח כלים ויכולות, למצוא חולשות ולפגוע בחברות כמו עסקים קטנים, בינונים וגם גדולים", אומר נחום ומרחיב: "יש בעולם התוכנה חורים, פרצות אבטחה, חולשות דרך באגים שניתן לנצל דרך הגעה לאזורים שלא אמורים להגיע אליהם. כך ניתן להשיג הרשאה של מנהל, גישה מרחוק למכשיר או מחשב וכו'".

בהקשר זה מציין שי נחום את תרחיש הביעותים של השתלטות מרחוק על מיחשוב בבית חולים: "בית חולים הוא תשתית לאומית, שיש שיגדירו אותה כקריטית כשמדובר בבית חולים גדול. כשמישהו מוצא שם חולשה במחשבים או יכולת השתלטות על מכשירים של חולים, זה יכול להיות קטסטרופלי. בבריטניה, כזכור, היה אירוע שבו חולה נפטר לאחר שלא קיבל טיפול בזמן בגלל פריצה שכזו".

שי נחום מספר על השינוי הדרמטי שחל בתקופה האחרונה בקצב הפריצות, החדירות וזיהוי החולשות על ידי האקרים: "קצב הגילוי של החולשות הצטמצם. בעבר היו עוברים כמה חודשים עד שהיו מוצאים חולשות, והיום מדובר בטווח של ימים או שעות. היכולת הזו והכמות הגדולה הרבה יותר של חולשות שמתגלות דרך ה-AI מאפשרות להאקר להגיע רחוק, לחדור למערכות שכיחות שנמצאות בכל ארגון קטן או גדול. זה מאפשר להשתלט על מערכות של ארגונים ולפגוע בצורה משמעותית".

"אנחנו בעיצומו של עידן חדש שמכונה "הפרא הטכנולוגי". המתקפות יוצאות משליטה. אנחנו רואים את זה בפועל, וגם המערכות המדינתיות יפגשו את זה. כמות המתקפות תהיה גדולה הרבה יותר, כמות החולשות תהיה הרבה יותר גדולה ומשמעותית. אנחנו פוגשים הרבה יותר מוצרים עם חולשות שצריך מהר לסגור. בפועל, נראה איך זה פוגש אותנו במרחב הישראלי והעולמי. לכן למרות כל מה שהמדינה עושה, כמויות המתקפות גדלות בצורה אקספוננציאלית ולכן נדרשת כאן היערכות אחרת, גם של המדינה וגם ברמת הפרט. צריך להבין שעלינו לקחת אחריות, להיות מודעים ולא להשאיר את החורים פתוחים ואת המערכות חשופות".

לשאלתנו אודות התחושה שדבריו נותנים, כאילו מדובר במערכה אבודה מראש, מלחמה שאולי אין סיכוי להכריע בה וכל שנותר הוא לסמוך על ההיערכות הלאומית, משיב שי נחום וקובע כי המציאות אינה כזו. "כמו שהתוקפים משתמשים ביכולות ה-AI, גם המגן יכול להשתמש ביכולות הללו. יש לנו כמה יתרונות. ה-AI סורק אותנו באופן רציף ובודק אם קורה משהו. בנוסף, האנשים עוזרים לסגור את החולשות. מי שיהיה כאן מהיר יותר הוא שיוכל לנצח. אם המגינים יידעו להשתמש בכלים שקיימים טוב יותר, שום דבר לא אבוד ונוכל לעצור את התוקפים האלה".