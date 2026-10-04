צרפת כמרקחה, והימים הבאים צפויים להיות סוערים אף יותר. על מה שעובר על המדינה שוחחנו עם חוקר יהדות צרפת והקשר בין צרפת לישראל, ד"ר דב מימון, איש המכון למדיניות העם היהודי.

ד"ר מימון מתייחס בראשית דבריו לסדר הגודל של המהומות בצרפת: "בתוך שבוע נעצרו יותר מ-5000 בני אדם, 85 אחוזים מהם קטינים. יותר מאלף בתי ספר תיכון הושפעו מהמחאה, כלומר נשרפו וכו', זה אומר אחד מכל ארבעה בתי ספר. חשוב להבין שהפעם המחאה לא החלה בגלל עזה, אלא בגלל בעיות צרפתיות כמו מחסור במורים, צפיפות בכיתות ומצב קשה בבתי הספר. אנשים רוצים לשנות את הדברים".

"מה שמעניין הוא מה שקרה אחר כך, כאשר לתוך המחאה נכנסו קבוצות שמאל קיצוני רדיקאלי וקבוצות פרו פלשתיניות, וכך אנחנו רואים דגלים פלשתיניים בכמה בתי ספר, מעבר לכך, ברוב המקומות זה עדיין לא מכוון נגד יהודים, אבל בעבר ראינו איך קריאות גנאי נגד ישראל הופכות מהר מאוד למתקפות נגד יהודים. זו נקודה שעלולה בכל רגע להתפרץ", אומר ד"ר מימון.

"הקהילה חייבת להיות במעקב. יש בצרפת הרבה גורמים כעוסים על הממשלה, על הכלכלה המתדרדרת, יש מתח עצום בין הימין הקיצוני לשמאל הקיצוני. אנחנו מתקרבים לבחירות וכמו תמיד, כשיש מערכת בחירות יש הקצנה. השמאל הקיצוני מנסה לגייס אליו צעירים כדי להגיע לנשיאות, ולכן הם מנופפים בדגל פלשתין. הדוברת שלהם אמרה שפלשתין תהיה מרכז מערכת הבחירות. זה קורה כשהבעיה האמיתית שלהם היא המציאות בבתי הספר. "פלשתין" מייצגת בעיניהם את כל המדוכאים בעולם. כל מי שחסרה לו דירה או שאין לו כסף מתחבר ל"מחאת פלשתין", וזה מתחבר למשקעים הצרפתיים כלפי היהודים וכך שאחד מכל שלושה ילדים שנולדים בצרפת הוא מוסלמי. בנוסף, יהודים הם גם תמיד קרבן קל. המוחים אומרים 'עזה זה כאן', 'עושים לנו כאן בצרפת את מה שישראל עושה לעזה', למרות שעל פניו אין לזה שום קשר. פלשתין הפכה למילה שמחברת את הגופים השונים למאבק נגד היהודים ונגד ישראל. בנתיים לא הייתה התקפה על היהודים, אבל ברור לנו שבכל רגע זה יכול להתפוצץ".

ההסתה נגד ישראל מתמקדת בקביעה לפיה 'בישראל הורגים תינוקות בכל יום', אמירה שמצליחה לגייס את הצעירים בצרפת שבעיניהם מקור כל המשברים, הכלכליים, החברתיים והאחרים, היא ישראל. "אנשים כעוסים כשהם לא יכולים לתת לילדים שלהם את מה שהם קיבלו מההורים שלהם. יש בצרפת התדרדרות כלכלית. חברה שהייתה משגשגת הפכה לחברה של עולם שלישי. השינוי הזה לא טוב ליהודים ולישראלים, כי הדרך הטובה ביותר עבור המדוכאים היא להפיל את האשמה על היהודים".

לשאלתנו מה היה ממליץ כעת לקהילות בצרפת, אומר ד"ר מימון כי "היהודים היום יודעים שהנכדים שלהם כבר לא יגורו בצרפת בגלל השינויים הדמוגרפיים, ושאחרי שבעה עשורים של חסד צרפת חוזרת לתקופה שבה האנטישמיות חוגגת. מותר כבר להגיד אני אנטישמי גאה וללכת עם כובעים של חמאס, מה שלא יכלו לעשות בעבר. היהודים יכולים להסתתר בבית, אבל אם יהיו מהומות נגד יהודים זה לא יעזור להם. הם לא יוכלו לעשות הרבה".

עם זאת מציין מימון כי המציאות בפריז היא קוטבית, כאשר בשכונות מסוימות היהודים חיים חיים תוססים עם 250 מסעדות יוקרה יהודיות. אצל תושבי השכונות הללו התחושה היא שהמהומות שמאפיינות את המציאות בשכונות האחרות לא נוגעות להם. בנתיים התחושה היא שאפשר לקיים ריקודי שמחת תורה ברחובות עם ספרי התורה, לקיים קידושי חג ברחוב וכיוצא באלה. ד"ר מימון מזכיר כי ב-1939 קהילת היהודים בפולין הייתה גם היא בתסיסה של חיים יהודיים, אך היא הושמדה, מאחר והדברים תלויים בהתנהלות הממשל וגורמי האכיפה, אם יבלמו את המהומות, או שרק יצילו את עורם ולא יעשו דבר.

"ביולי 2023 חמישים אלף צעירים יצאו לרחוב ב-667 ערים שונות בצרפת. למשטרת צרפת היו אז 45 אלף שוטרים שלא ידעו מה לעשות ונמנעו מכל עימות, התרחקו בתקווה שהמהומות יתפוגגו לבד והסתפקו במעקב. זו השיטה הצרפתית. כרגע מול המהומות המשטרה לא נכנסת לעימות. עוצרים אנשים, אבל לא נכנסים לעימותים חזקים. הם יודעים שיש ברחוב הצרפתי הסכמה למחאת התיכונים ולטענה שאכן המצב קשה".

ד"ר מימון מעריך שגל העלייה מצרפת יימשך, אך הוא מביע תקווה שמדינת ישראל תדע לקלוט את העולים ולא תגרום להם להגר למדינות אחרות.