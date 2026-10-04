החקירה הראשונית בישראל של ניסיון ההשתלטות על טיסת "פליי דובאי" מצביעה בשלב זה על האפשרות שהמחבל-טייס המשנה פעל לבדו, כך דווח ברשת CBS מפי גורמים המעורים בפרטי החקירה. עם זאת, הגורמים הדגישו כי החקירה עדיין בעיצומה וכי כל הכיוונים ממשיכים להיבדק.

על פי הדיווח, המחבל המאם אל-המאמי, עבד במשך תקופה קצרה בחברת "עומאן אייר" והחל בה הכשרה כטייס. לטענתם, מעקב של הרשויות בעומאן העלה כי הוא גלש באתרים קיצוניים, ובעקבות זאת העבירה אותו חברת התעופה לתפקיד משרדי.

אחד המקורות מסר כי אל-המאמי התפטר מעבודתו ועזב את החברה בשנת 2024. בהמשך עבר לדובאי והתקבל לעבודה בחברת "פליי דובאי" מבלי לבדוק את עברו מול הרשויות בעומאן.

העיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה", פרסם פרטים חדשים על ניסיון הפיגוע. בין היתר דווח כי טייס המשנה העומאני ניתק את הטייס האוטומטי בזמן הטיסה, דחף את ההגאים קדימה בכל הכוח, וכיבה את שני המנועים. כך, איבד המטוס כ-16 אלף רגל בתוך כ-30 שניות.

שני קברניטי בואינג 737 שניתחו סרטונים אמרו שאורות החירום בתא הנוסעים נדלקו בגובה רב. האורות מופעלים כשהמטוס מאבד את אספקת החשמל הראשית ועובר לסוללה, דבר שמתרחש אם מכבים את הגנרטורים או את המנועים.