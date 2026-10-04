הנשיא הרצוג והשופט סולברג נפגשו עם נציגי הרשתות החברתיות

לקראת מערכת הבחירות, נשיא המדינה יצחק הרצוג ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג, נפגשו היום (ראשון) עם נציגי ענקיות הטכנולוגיה מטא, גוגל, מיקרוסופט וטיקטוק, לדיון בהיערכות להתמודדות עם האתגרים שמציב המרחב הדיגיטלי - ובראשם ההתפתחויות המהירות בתחום הבינה המלאכותית.

בפגישה, שבה השתתף גם ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית עו"ד דין ליבנה, עסקו הצדדים בשיתוף הפעולה בין הוועדה לחברות הטכנולוגיה ובדרכים להעמיקו לקראת הבחירות. נציגי החברות הביעו נכונות להמשיך בשיתוף הפעולה במטרה לצמצם סיכונים הנוגעים למערכת הבחירות במרחב הדיגיטלי.

אחד הנושאים המרכזיים שנדונו היה ההתמודדות עם תוכן שנוצר או שונה באמצעות כלי בינה מלאכותית. החברות הציגו את הפעולות שהן מקדמות, כל אחת בהתאם לשירותיה, למדיניותה, ליכולותיה הטכנולוגיות ולדין החל עליה.

בין הצעדים שהוצגו: זיהוי תוכן שנוצר או נערך באמצעות בינה מלאכותית ומתן שקיפות לגביו, צמצום התחזות והפצת מידע מטעה הנוגע להליך ההצבעה, וכן זיהוי ושיבוש של מבצעי השפעה מתואמים.

הדיון עסק גם בפרסום פוליטי ממומן ובהגברת השקיפות והאכיפה בתחום. במקביל, החברות פועלות לקידום הפניית משתמשים לאתר ולחשבונות הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, במטרה לאפשר לציבור להגיע למקור הרשמי לקבלת מידע הנוגע לבחירות ולהליך ההצבעה.

הנשיא הרצוג התייחס למקומן המרכזי של הרשתות החברתיות ומנועי החיפוש בשיח הציבורי. "במציאות בה חלק גדול מהשיח הציבורי מתנהל ברשתות החברתיות, וצריכת המידע נעשית דרך מנועי החיפוש, יש לחברות הטכנולוגיה והרשתות החברתיות בישראל חשיבות עליונה בשמירה על טוהר הבחירות ועשייה משמעותית מול האתגרים העומדים בפנינו בעידן הבינה המלאכותית בתקופת הבחירות", אמר.

לדבריו "הוועדה מייצרת עבורנו חגיגה של דמוקרטיה שאנחנו זקוקים לה מאוד - לראשונה מאז השבעה באוקטובר, עם ישראל ילך לקלפי בהמוניו. לצד ההזדמנות הגדולה יש גם סכנות ממשיות ולכן אנחנו נפגשים היום כדי לחזק את שיתוף הפעולה לשמירה על טוהר הבחירות ואמינות המידע".

הוא פנה גם לציבור וקרא לגלות זהירות מול המידע המופץ בתקופת הבחירות. "אני קורא לציבור הישראלי לנהוג באחריות, להיזהר מדברי שקר, ולבחון היטב כל תוכן שמגיע אליו", אמר. לדבריו, הוא התרשם מהתוכניות ומהיוזמות שהציגו חברות הטכנולוגיה ומהתחייבותן לשיתוף הפעולה עם ועדת הבחירות.

השופט סולברג הגדיר את הרשתות החברתיות כ"כיכר העיר החדשה", בשל מרכזיותן בקבלת מידע, בהבעת עמדות, בוויכוח הציבורי ובחשיפה למסרים פוליטיים. לדבריו, "לחברות הטכנולוגיה יש כיום תפקיד מרכזי בשמירה על טוהר הבחירות ובהבטחת אמון הציבור בהליך הדמוקרטי".

לצד ההתמודדות עם מידע מטעה וניסיונות השפעה, סולברג הדגיש כי ההיערכות צריכה להיעשות תוך שמירה על זכויות נוספות. "תפקידנו הוא להגן על תקינותו של הליך הבחירות - ובאותה נשימה לשמור בקפדנות על חופש הביטוי, על הפרטיות, ועל האפשרות לקיים שיח פוליטי חופשי", אמר.