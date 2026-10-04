פרופ' אשר כהן, חוקר הפוליטיקה והחברה הישראלית, מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 להשלכות האפשריות של הסרטונים שבהם מופיע יוסף חדאד כשהוא מצדד בהקמת מדינה פלשתינית לצד מדינת ישראל.

"כולם כעת מחפשים סרטונים מהעבר של כל מיני מועמדים, אם כדי להזהיר מהצבעה ואם כדי להוכיח שהם הזהירו וכו'", מציין פרופ' כהן, הרואה בשאלת ההשפעה של סרטונים שכאלה על המצביע הפוטנציאלי, שאלה מורכבת.

לטעמו, כל עוד מדובר באמירה ישנה מלפני חמש שנים, אמירה שממנה חזר בו הדובר, הרי שההשפעה לא תהיה משמעותית, בעיקר כאשר מדובר במי שהציבור הישראלי מעריך את פועלו במלחמת התודעה הישראלית.

עם זאת, הדברים תלויים בשאלה עד כמה אכן מדובר בדברים שנאמרו בעבר והדובר, במקרה זה יוסף חדאד, חזר בו. כאשר מופץ סרטון שני, מהימים שאחרי 'שומר חומות', והמסר הוא מסר דומה, הרי שהשפעת הדברים על המצביע תלויה בשאלה עד כמה הבוחרים אכן רואים בכך ביטוי לעמדתו העמוקה של הדובר.

"מדובר בבוחרים שמתנגדים התנגדות מוחלטת למדינה פלשתינית", מדגיש פרופ' כהן, הסבור כי הבוחר הפוטנציאלי ירצה לבחון עד כמה אמירה שכזו מרכזית אצל חדאד, עד כמה הוא רואה בה יעד פוליטי שבכוונתו לקדם, או שמא לא זה המוטו שאותו הוא רואה כמרכזי בתפיסת עולמו הפוליטית.

להערכת כהן, כאשר מדובר במפלגה שהסקרים מנבאים לה 4-5 מנדטים, אם זה יהיה מצבה גם סמוך לבחירות, מה שיטריד את ראשיה לא תהיה האמירה הזו של יוסף חדאד, אלא איך משכנעים את הבוחרים החוששים שהצבעתם תיזרק לפח במידה והמפלגה לא תצלח את אחוז החסימה.

עוד שאלנו את פרופ' כהן אם ייתכן ודווקא הנבירה בעברו של יוסף חדאד יכולה לפגוע בליכוד, בהנחה שהוא זה שעומד מאחורי פרסום הסרטונים של חדאד, מאחר והציבור אינו אוהב התנצחויות והתנגחויות עם מי שייתכן ובעתיד יוזמן לשיחות קואליציוניות. פרופ' כהן סבור שאכן לא בעקבות סרטון שכזה הציבור יצביע לליכוד, וכפי שעולה, גם ערוץ 14 מבטא התנגדות לסוג כזה של ביקורת מצד הליכוד כלפי מפלגתו של וינטר. "אי אפשר לשכוח לאדם את פועלו במלחמת התודעה".

על רקע דבריו של פרופ' כהן אודות השפעת התבטאויות כאשר הן חוזרות ונשנות, הזכרנו את דבריו של משה פייגלין אודות הניסיון שלו לצרף את יוסף חדאד למפלגתו, והשאלה ששאל את חדאד רגע לפני סיכום, האם ברור לו שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, ותשובתו של חדאד שבעיניו ישראל היא מדינה ישראלית ולא יהודית. האם אמירה כזו עלולה להתחבר לסרטוני 'שתי המדינות' ולבטא עמדה בעייתית עבור מצביעי וינטר?

פרופ' כהן סבור שבהחלט ייתכן והדברים יתחברו זה לזה בעיני המצביעים שיראו בכך ביטוי לתפיסת העומק של חדאד, אך הדברים יהיו תלויים בגישתו ובשיקוליו של כל בוחר ובוחר שיצטרך להכריע אם אכן מדובר בתפיסת עולם עמוקה או בעמדה שתידחה לנוכח פועלו במלחמת התודעה.

עוד מציין פרופ' כהן את המציאות הפוליטית בישראל, שבה הבוחרים נותנים את קולם לעומד בראש הרשימה ופחות זוכרים ומכירים את מי שבאים אחריו בתור. כך במפלגתו של נפתלי בנט וכך, אולי, גם במפלגתו של וינטר.