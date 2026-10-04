עבודות הפיתוח והשימור בבריכות הורדוס הסמוכות לעיינות פצאל החלו היום (ראשון), במסגרת מהלך שעלותו יותר משלושה מיליון שקלים.

במסגרת העבודות צפוי לעבור פיתוח ושימור כל מרחב האתר, מהנביעה ועד לבריכות הנמצאות מתחתיה. התקציב שאושר לצורך המהלך עומד על יותר משלושה מיליון שקלים.

העבודות יצאו לדרך לאחר שבמקום התקיימו סיורים בהשתתפות בכירי מנהלת ההתיישבות, בכירי המנהל האזרחי ונציגיו של השר בצלאל סמוטריץ'.

סמוטריץ' אמר עם תחילת העבודות כי המהלך הוא חלק מפעילות שמקדמת מנהלת ההתיישבות לשימור ולפיתוח אתרים היסטוריים. "תחילת ההליך לפיתוח ושימור בריכות הורדוס היא חלק מתנופת עשייה רחבה שאנו מובילים במנהלת ההתיישבות לחיזוק האחיזה והשמירה על האתרים ההיסטוריים, והפיכתם למוקדי תיירות משגשגים, בטוחים ונגישים למאות אלפי מטיילים".

לדבריו, ההשקעה באתר משתלבת במדיניות שהוא מקדם לחיזוק ההתיישבות. "אנחנו מחזקים את ההתיישבות לא במילים, אלא במעשים ובמיליוני שקלים בשטח", הוסיף.

ח"כ צבי סוכות התייחס למצבו של האתר עד לתחילת העבודות ואמר: "ההזנחה של בריכות הורדוס עד כה הייתה פשוט עוול. אני שמח על ההתגייסות המהירה של השר סמוטריץ' ומנהלת ההתיישבות. התיקון המיידי שמתבצע בשטח כבר כעת יבטיח את זרימת המים וישמור על ביטחון המתרחצים".