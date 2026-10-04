בכיר השב"כ לשעבר משה פוזיילוב, כיום עמית בכיר במכון משגב לביטחון לאומי, מזהיר כי ארגוני הטרור עשויים לנסות לבצע "אירוע שובר שוויון" לקראת הבחירות, ומסמן חטיפת חייל כאחד התרחישים האפשריים שעשויים לייצר לחץ ציבורי ופוליטי משמעותי בישראל.

בראיון לערוץ 7 מתייחס פוזיילוב לאזהרתו של ראש הממשלה מפני הסלמה ביטחונית בתקופה שלקראת יום הבחירות, אזהרה שנשמעה זמן קצר לפני ניסיון חטיפת המטוס.

"כמעט ואין יום בשנה שבו אזהרה כזו לא תהיה רלוונטית, בעיקר לפני ערבי חג ולקראת בחירות, כך שאני מניח שאזהרת ראש הממשלה היא טבעית לחלוטין לנוכח המצב הביטחוני", אומר פוזיילוב.

לדבריו, יש להבחין בין מוכנות ומודעות כללית לאפשרות של הסלמה לבין התראה קונקרטית על אירוע מסוים שעלול להתרחש.

"לכל גזרה יש איומים משלה, ואת זאת ניתן לומר בלי להיות מצוי במודיעין. מעזה, איראן והחות'ים ועד יהודה ושומרון וערביי ישראל, בכל מקום כזה אנחנו צריכים להיות מוכנים", הוא אומר.

בהתייחס לאיומים בתקופה שלפני הבחירות, מציין פוזיילוב את מאמציהם של ארגוני הטרור לייצר אירוע "שובר שוויון". אחד התרחישים האפשריים, לדבריו, הוא חטיפת חייל באחת הגזרות - אירוע שעשוי להשפיע באופן משמעותי על מערכת הבחירות.

כמי שחקר בעבר בכירים בארגוני טרור, מסביר פוזיילוב מה מבקשים מובילי הטרור להשיג באמצעות אירוע כזה דווקא בתקופה שלפני הבחירות.

"בראש ובראשונה הם רוצים לראות את עצמם יוצאים מבית הכלא, הם רוצים לראות את ממשלת ישראל מוכרעת ומוחלפת והם רוצים ממשלה חדשה שתהיה נוחה יותר עבורם להתמודדות".

האם אירוע כזה עלול דווקא להביא לתוצאה הפוכה ולפעול לטובתו הפוליטית של נתניהו? אחרי שלוש שנות מלחמה, ייתכן שחלק מהציבור יראה בהסלמה ביטחונית סיבה להצביע דווקא למי שמבקש למצב את עצמו כ"מר ביטחון".

פוזיילוב משיב כי זו אחת הסיבות לכך שהוא מצביע דווקא על תרחיש של חטיפת חייל. אירוע כזה אינו מחייב פשיטה של כוחות רבים לתוך ישראל, אך הוא עשוי לייצר לחץ ציבורי ופוליטי דרמטי, כפי שאירע בתקופת גלעד שליט ובמהלך המערכה האחרונה סביב סוגיית החטופים. לדבריו, לחץ כזה הופעל גם בזמן מלחמה מתנהלת.

בתוך מכלול המטרות של מובילי הטרור, יצירת כאוס בתוך החברה הישראלית היא "בונוס עבורם", כלשונו של פוזיילוב. "המטרות האסטרטגיות שלהם הן שתקום כאן מדינה פלשתינית לצד מדינת כל אזרחיה ושמדינת ישראל תחדל מלהתקיים, וכל פעם שהם עושים צעד, גם הקטן ביותר, בכיוון הזה, הם מרגישים שהם השיגו הישג גדול". מול המגמה הזו, אומר פוזיילוב, ישראל צריכה להמשיך במדיניות של הקדמת תרופה למכה.

"אנחנו מקדימים תרופה למכה כפי שאנחנו רואים בכל החזיתות. ראינו סיכול איכותי מאוד ברצועת עזה. ביהודה ושומרון אני רואה סיכול משמעותי של תשתית טרור וייצור נשק, כשהשמידו יותר משלושים מחרטות באזור שכם. שירות הביטחון מאוד עירני".

פוזיילוב מצביע גם על הפעילות בזירות נוספות: "אני רואה מיקוד ביטחוני מול ערביי ישראל, סוכלו תאים של אלקעידה שרצו לעשות פיגועים, גם אם בודדים. בלבנון רואים את טיהור רכס עלי טאהר וסביבתו. בסוריה סיכלנו את הרעיון של ארדואן להחדיר כוחות טורקים ונשק שובר שוויון".

את דבריו הוא מסכם בשינוי שלדעתו חל בתפיסת הביטחון הישראלית מאז 7 באוקטובר: "ישראל של אחרי השבעה באוקטובר היא כבר לא אותה מדינה ששיחקה על תיקו, אלא מדינה שמודעת לכוח שלה ושלא מוכנה לתת לאחרים לשלוט בגורל שלה. אני מקווה שזה יימשך כך".