השר סמוטריץ' חתם על הפחתה במס הבלו והוזלת מחיר הדלק

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו על הפחתת המחיר באמצעות הורדת מס הבלו. הצו שעליו חתם סמוטריץ' ייכנס לתוקף בחצות.

בעקבות הפחתת המס, מחירו של ליטר בנזין יירד מ-8.27 שקלים ל-7.77 שקלים - הוזלה של 50 אגורות לליטר.

בהודעה על המהלך התייחסו נתניהו וסמוטריץ' לעליית מחירי הדלק בעולם וטענו כי הפחתת המס נועדה למנוע עלייה דומה בישראל. "בשעה שמחיר הדלק מזנק בכל העולם, אנחנו דואגים שהוא לא יזנק בישראל", מסרו.

השניים התייחסו גם למחירי החשמל בישראל וקשרו אותם למדיניות פיתוח מאגרי הגז ולהגברת התחרות בענף ייצור החשמל.

לדבריהם, מחיר החשמל בישראל הוא "מהנמוכים ביותר במערב כתוצאה מההתעקשות שלנו לפתח את מאגרי הגז ולפתוח תחרות בייצור חשמל".

"כלכלת ישראל שוברת שיאים. נמשיך לנווט אותה באחריות", מסרו נתניהו וסמוטריץ'.