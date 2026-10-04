מטוס כיבוי בשריפה בצומת הגוש צילום: דוברות כבאות והצלה לוחמי האש השיגו אחר הצהריים (ראשון) שליטה על שריפה שפרצה בשטח פתוח בצומת גוש עציון והתפשטה במהירות בחסות הרוחות. עם הגעתם למקום זיהו צוותי תחנה אזורית יהודה כי האש מתפשטת במהירות וכי קיימת סכנה למבנים הנמצאים בקרבתה. בעקבות הערכת מצב הוחלט להזניק למקום מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד". המטוסים הטילו חומרי כיבוי על חזית האש וסייעו לכוחות הקרקע לבלום את התפשטותה. לבסוף, האש נבלמה סמוך לקו הבתים. מפקד התחנה, טפסר משנה תמיר ארז, אמר כי "מדובר בשריפה בשטח פתוח שנבלמה סמוך לקו הבתים, הודות להערכת מצב מהירה והזנקת כוחות בהתאם". לדבריו, לוחמי האש פעלו במקביל בכמה גזרות, כאשר המאמץ העיקרי הופנה למניעת התפשטות האש לעבר החורש והמבנים הסמוכים. במאמצי הכיבוי השתתפו ארבעה מטוסי כיבוי ושמונה צוותים, בהם כוחות שהגיעו לסייע ממחוזות שכנים. לאחר השגת השליטה על האש נפתחה חקירה לבדיקת הנסיבות שהובילו לפרוץ השריפה.

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