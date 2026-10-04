מפלגת הירוקים בבריטניה אישרה היום (ראשון) בכינוס שערכה הצעה המגדירה את הציונות כ"גזענות" וקוראת להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יינתנו "זכויות שוות לכולם" - לרבות יהודים. בהצעה שאושרה אין אזכור לקיומה של מדינת ישראל, גם לא במסגרת פתרון שתי המדינות.

זאק פולנסקי, מנהיגה היהודי של המפלגה הירוקה, נמנע בהצבעה אך סגנו המוסלמי תמך בה.

את ההצעה הגישה קבוצת החברים "ירוקים למען פלסטין". בהצבעה תמכו בה 56% מהמשתתפים, לעומת 44% שהתנגדו. עם זאת, מספר המצביעים היה קטן ביחס למספר חברי המפלגה: 1,835 בני אדם השתתפו בהצבעה מתוך יותר מ-200 אלף חברים.

בנוסח ההצעה מתוארת הציונות כ"אידאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית - תוך הדרה של האוכלוסייה הלא-יהודית שבה".

ההצעה אינה כוללת התייחסות להמשך קיומה של מדינת ישראל ואינה מציגה את פתרון שתי המדינות כאפשרות להסדר עתידי.

משרד החוץ הישראלי הגיב בחריפות להחלטה וטען כי "מפלגת הירוקים בבריטניה הפסיקה היום לתפקד כמפלגה פוליטית והפכה לגוף תומך טרור". עוד נמסר מהמשרד כי "הירוקים אימצו רשמית את הצבע הירוק של החמאס ואת המשנה האידיאולוגית שלו שקוראת לחיסול מדינת ישראל באמצעות מאבק מזוין".

במשרד הוסיפו "ההחלטה המזעזעת שאימצה היום מפלגת הירוקים שמעניקה לגיטימציה למאבק מזוין, קוראת להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר, הלכה למעשה להשמדת מדינת ישראל, ומשווה בין הציונות לגזענות, אינה עוד טקסט פוליטי. "זהו טקסט שחוצה את גבולות השיח הפוליטי, וכל עוד לא יוסר, מהווה כתם בתולדות הממלכה המאוחדת".

בישראל קראו למפלגות בבריטניה להסתייג מההחלטה, תוך פנייה מפורשת למפלגת השלטון. "על כל המפלגות בבריטניה, ובראשן מפלגת הלייבור, להתנער מיידית וחד-משמעית מהטקסט המעוות הזה".