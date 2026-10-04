יוני קמפינסקי בשיחה עם חכ חילי טרופר

השר לשעבר חילי טרופר מציב קווים ברורים לממשלה שהוא מבקש לראות לאחר הבחירות: ללא מפלגות שאינן מקבלות את עקרונות היסוד שמציב גדי איזנקוט, עם שירות לכל, המשך חיזוק ההתיישבות ומחויבות לכך שחמאס לא יישאר בשלטון ברצועת עזה.

בריאיון באולפן ערוץ 7 הוא מתייחס גם לניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי, לביקורת על יאיר גולן ולשאלת האחריות של ראש הממשלה בנימין נתניהו למחדל 7 באוקטובר.

בפתח השיחה התייחס טרופר לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי ולתושייה שגילו הנוסעים והטייס. "השיח צריך להחזיק את שלושת הדברים האלה", אמר. "קודם כל, באמת, תושייה יוצאת דופן. אולי אנחנו כישראלים רגילים לתושייה, אבל עדיין זה קנה מידה אחר. החבר'ה האלה הם באמת גיבורי ישראל, יחד עם הטייס ההודי ואחרים".

לצד ההערכה לגבורה, טרופר דורש לבדוק כיצד הגיע טייס שניסה להרוג את נוסעי המטוס לעמדה שאפשרה לו להטיס ישראלים. "חייבים לשאול פה שאלות מאוד מאוד קשות, לבדוק איך קרה מחדל כל כך נורא שסיכן חיים של 180 ישראלים", אמר.

לדבריו, אין לראות בדרישה לבדיקה ניסיון פוליטי לתקוף את הממשלה. "יש דברים שלא יכולים לחכות. הישראלים לא מחכים לטוס עד אחרי הבחירות. יש בכל יום, מכל מיני יעדים בעולם, בחברות זרות, טיסות עם המון ישראלים. אני חייב להבטיח את הביטחון שלהם עוד היום".

טרופר מתח ביקורת על גלגול האחריות בין הגורמים השונים בעקבות האירוע. "כמה שאנחנו גאים בישראליות מלאת התושייה והגבורה, אנחנו כל פעם נבוכים מחדש מהישראליות של 'יהיה בסדר' ולגלגל אחריות. בואו נעלה מדרגה בדבר הזה, ולא תמיד נסמוך על התושייה של הישראלים".

בהמשך התייחס טרופר לסערה הפוליטית שעורר יאיר גולן לאחר שהבהיר כי יפעל להקמת ממשלה עם רע"ם. טרופר דחה אפשרות כזו בממשלה בראשות גדי איזנקוט.

"יאיר גולן, זו עמדתו, והוא אמר שהוא ינסה. אני אומר לך שזה לא יכול לקרות", הצהיר. לדבריו, איזנקוט הציב ארבעה עקרונות לכל מפלגה שתבקש להיות שותפה בממשלתו: הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, שירות לכל והשמדת חמאס כארגון טרור.

"אני לא מכיר שום מפלגה ערבית, לא רע"ם ולא אחרות, שעומדות בדבר הזה, ולכן זה לא רלוונטי", אמר. "מי שיקבע את הרכב הממשלה זה גדי איזנקוט, והוא קבע את העקרונות הברורים, ולכן זה לא על הפרק".

טרופר הודה כי החשש מפני השפעתו של גולן על ממשלה עתידית עולה לא מעט בקרב מצביעי הציונות הדתית והימין. "אני לא אומר שאני לא מבין מאיפה הדאגה הזו באה, מההתבטאויות של יאיר גולן או מההתבטאויות של אנשים ברשימה שלו. אבל אני רוצה להיות מאוד מאוד בהיר בעניין הזה".

לדבריו, בממשלה בראשות איזנקוט יהיו גורמים שאינם משתייכים לשמאל. "כשהוא יסתכל על שולחן הממשלה, הוא יראה שם את בנט ואת ליברמן ואותי ואחרים, שלא חשודים בשום דרך בשמאל. אני לא יכול לבטל את אמונותיו של יאיר גולן או חברים שלו. אני יודע להגיד שמה שיהיה במעשים ומה שיקבע את הדרך זה גדי איזנקוט".

טרופר ביקש עם זאת שלא להפוך את המחלוקת הפוליטית עם גולן לשלילת המחנה שאותו הוא מייצג. הוא הזכיר כי ב-7 באוקטובר גולן "עלה על מדים, טס לעוטף והציל אנשים", והוסיף כי בצה"ל משרתים יחד אנשים המחזיקים בעמדות פוליטיות שונות לחלוטין.

"אני מניח שכמעט לכל אחד שמשרת יש בצוות שלו, במחלקה שלו, מישהו שמצביע לדמוקרטים וליאיר גולן, ואין לו סימן שאלה לגבי המחויבות של אותו חייל. הוא מוכן להילחם איתו ולפעמים, חלילה, למות למענו. זה התדר הישראלי".

כשנשאל היכן הוא עצמו ממוקם על המפה הפוליטית, השיב טרופר: "בכל הסוגיות המדיניות-ביטחוניות אני בוודאי ימינה מהמרכז. בסוגיות החברתיות-כלכליות אני יותר שמאלה. אני חושב שזו אחריות של המדינה בכל הנושאים של חינוך, בריאות, רווחה ופריפריה. אבל בכל השאלות המדיניות של ביטחון ישראל אני בוודאי ימינה".

טרופר התייחס גם להחלטתו לחבור לאיזנקוט לאחר שהקים עם יועז הנדל את "בית ציוני". לדבריו, ההחלטה לא הייתה מהלך שתוכנן מראש. "יש כאלה שמביטים על המציאות דרך עיניים ציניות", אמר. לדבריו, לקראת סגירת הרשימות הגיע למסקנה שהמסגרת העצמאית אמנם בעלת פוטנציאל, אך נמצאת סביב ארבעה מנדטים, ולכן החליט שהצעד האחראי הוא החבירה לאיזנקוט. "המחויבות שלי אותה מחויבות, הערכים נותרו אותם ערכים, פשוט הפלטפורמה עכשיו השתנתה".

באשר לנתניהו, טרופר חזר על עמדתו שלפיה מי שכיהן בהנהגת המדינה ב-7 באוקטובר צריך לסיים את תפקידו. "אני ממש לא שונא ולא מבזה ומכיר את הדברים הטובים שהוא עושה. אני חושב שכל מי שהיה בעמדת הנהגה ב-7 באוקטובר חייב לסיים את תפקידו. לא ראוי שימשיך. זו המשמעות של אחריות".

טרופר ציין כי שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש אמ"ן סיימו את תפקידיהם, ולדבריו אותה אמת מידה צריכה לחול גם על ראש הממשלה.

סוגיית גיוס החרדים, לדבריו, תהיה אחד המבחנים המרכזיים של הממשלה הבאה. טרופר הבהיר כי אינו תומך בכניסה בכוח לישיבות ובגרירת תלמידים למעצרים, אך מצדד בשלילת הטבות ממי שאינו משרת. "אני לא רואה בעיני רוחי עכשיו נכנסים לישיבות ומתחילים לגרור אותם למעצרים", אמר. "אני אומר בצורה מאוד פשוטה: כל מי שמשרת יקבל הכול, כל מי שמשתמט לא יקבל כלום. זהו".

לדבריו, הצורך בגיוס חרדים אינו נובע מעוינות כלפי הציבור החרדי אלא מצורך ביטחוני ממשי. "כל מי שמדבר על ביטחון ישראל, כל מי שמדבר על להמשיך להחזיק חיילים בתוך עזה ובלבנון וביהודה ושומרון, באמת צריך להגיד מאיפה הוא יביא אותם. אני לא מכיר מקום אחר שיכול להביא מסה של חיילים מלבד המגזר החרדי, ולכן בעיניי זה פשוט הכרח".

טרופר ביקש גם להרגיע את החששות בהתיישבות מפני שינוי מדיניות אם איזנקוט יעמוד בראש הממשלה. לדבריו, ההתיישבות ביהודה ושומרון היא מרכיב חשוב בביטחון ישראל, והוא הביע תמיכה גם במפעל החוות. "ההתיישבות חשובה, צריך להמשיך לתמוך בה ולחזק אותה. גם מפעל החוות הוא בעיניי מפעל חשוב", אמר. לדבריו, חוות שנבנו על אדמות מדינה, בתיאום עם המדינה ומשרתות את ביטחון ישראל, הן "חוות אסטרטגיות".

כשנשאל במפורש אם יש להמשיך להקים חוות ולפתח יישובים, השיב: "הכלל הוא: מה שחוקי ומשרת את ביטחון ישראל. זה נכון ליהודה ושומרון ונכון לכל מקום אחר".

טרופר הוסיף כי התנגדות בינלאומית אינה צריכה למנוע מישראל לפעול בהתאם לאינטרסים הביטחוניים שלה. "כל מה שהוא על אדמות מדינה והוא משרת את ביטחון ישראל - אני עושה אותו. יש הרבה דברים שהעולם לא רוצה".

עם זאת, לדבריו, המפעל הציוני של ההתיישבות אינו מסתכם ביהודה ושומרון. "דווקא כי ערך ההתיישבות הוא בעיניי תשתית של הציונות, ממש לא כמליצה, אני שואל: מה עם ההתיישבות בגליל? מה עם ההתיישבות בנגב? איך קריית שמונה נראית? תראו את הקריסה של קריית שמונה. כל השאלות האלה הן שאלות לא פחות קריטיות בעיניי".

לקראת סיום הריאיון נשאל טרופר אם ישראל השיגה ניצחון במלחמה. לדבריו, לצד הישגים משמעותיים, היעד המרכזי של סיום שלטון חמאס ברצועת עזה טרם הושג. "'ניצחון מוחלט', אני חושב, מהרגע הראשון זו הייתה יותר הבטחת בחירות ופחות מתאים למציאות המורכבת שאיתה אנחנו מתמודדים", אמר. "יש הישגים גדולים במלחמה, ואי אפשר לקחת אותם בכל החזיתות. אבל בסוף אני מסתכל בעיניים פקוחות על המציאות: עדיין יש שלטון חמאס בעזה".

הוא הדגיש כי מבחינתו ממשלה בראשות איזנקוט תהיה מחויבת להשגת היעד הזה גם במחיר של המשך לחימה. "חמאס, שלטון חמאס, לא יכול להיות ברצועה. אם אפשר לעשות את זה בצורה מדינית, או במתווה טראמפ - אחלה. ואם לא, נצטרך להילחם. זו המחויבות שלנו".

לדבריו, תפיסה דומה צריכה לחול גם בזירה הצפונית: ישראל תוכל לסגת מאזורים שבהם היא מחזיקה רק כאשר יהיה ברור שחיזבאללה אינו חוזר אליהם. "במובן הזה אני בתפיסה מאוד מאוד ניצית", אמר.

את השיחה חתם בהתייחסות למחיר הכבד של שלוש שנות המלחמה ולזכרו של ענר שפירא הי"ד. הוא סיפר כי הוא עושה את דרכו להר הרצל לאזכרה לשפירא, והזכיר את דבריו במיגונית ב-7 באוקטובר, כאשר השליך החוצה רימונים שהשליכו המחבלים: "אם אין אותי, תמשיכו אחריי".

טרופר קשר בין הדברים לבין כניסתה של אמו של ענר, שירה שפירא, לחיים הפוליטיים. "אם אין אותו, אני ממשיכה", אמר על דרכה. לדבריו, כניסתם של אנשים כמו שפירא ואליסף פרץ לפוליטיקה יכולה לשנות את האופן שבו הציבור מביט בכנסת.

"יום אחד כששירה שפירא או אליסף פרץ ואחרים יעמדו על בימת הכנסת, אנשים יגבירו את הווליום ויגידו: ככה אנחנו רוצים את המנהיגים שלנו. יכול להיות שאנחנו מסכימים איתם, יכול להיות שאנחנו לא מסכימים איתם, אבל אלה האנשים הראויים. כמה פעמים בשלוש השנים האחרונות שמענו בהספדים את התחינות להיות ראויים? זו המשימה שלנו - להיות ראויים".