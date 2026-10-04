ראש הממשלה נתניהו ונשיא קונגו צילום: אבי אוחיון/לע"מ

ישראל תקים שגרירות בקינשאסה, בירת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, במקביל להעברת שגרירות קונגו לירושלים. שר החוץ גדעון סער החליט על פתיחת הנציגות הישראלית, וקובי שושני ישמש כשגריר ישראל בקונגו. עם העברת השגרירות לירושלים תהפוך קונגו למדינה ה-11 המפעילה שגרירות בבירת ישראל. במקביל להחלטה על פתיחת השגרירות בקינשאסה, ועדת המינויים למינוי ראשי נציגויות בחו"ל של משרד החוץ אישרה שני מינויים דיפלומטיים נוספים. השגרירה שרון בר לי מונתה לשגרירת ישראל בניו דלהי ולשגרירה לא-תושבת בבהוטן ובסרי לנקה. בר לי משמשת כיום כסמנכ"לית אגף אפריקה במשרד החוץ, ובעבר כיהנה כשגרירת ישראל בגאנה וכסגנית השגריר בבריטניה. לתפקיד שגרירת ישראל באקרה מונתה רונית נודלמן פרל, שתכהן במקביל כשגרירה לא-תושבת בליבריה ובסיירה לאון. נודלמן פרל משמשת כיום כציר באגף אירופה במשרד החוץ, ובעבר כיהנה כמנהלת מחלקת דיפלומטיה אזרחית וכקונסול בבוסטון.