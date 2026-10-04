ערנותו של לוחם סיירת גבעתי קדמה היום (ראשון) באורח משמעותי לשריפה שפרצה באוטובוס בבסיס משמר הנגב בדרום.

האוטובוס כבר היה מלא בחיילים והתכונן לצאת לכיוון צאלים, כאשר אחד הלוחמים הבחין בריח חריף של גז. בעקבות זאת פונו החיילים מהרכב, וזמן קצר לאחר מכן הוא עלה באש.

בתיעוד מהאירוע נראה האוטובוס כשהוא בוער, ובמהלך השריפה נשמעו גם פיצוצי משנה. על פי המידע שנמסר, ייתכן כי אלה נגרמו מבלון גז שהיה בתא המטען לצד תחמושת. בצה"ל, מנגד, מסרו כי השריפה פרצה ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית בכלי הרכב.

האירוע החל כאשר לוחמי סיירת גבעתי עלו לאוטובוס בבסיס משמר הנגב לקראת יציאתם לאימון בצאלים. בשלב שבו החיילים כבר היו בתוך האוטובוס, אחד מהם הריח ריח חריף של גז. בעקבות הזיהוי פונו כלל החיילים, ובחלוף זמן קצר פרצה השריפה.

כוחות צה"ל, בסיוע כוחות כבאות והצלה, פעלו במקום והצליחו להשתלט על האש ולכבות אותה. באירוע לא היו נפגעים, ולפי צה"ל נגרם נזק קל לרכוש.

מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום שריפה פרצה בבסיס צבאי בדרום הארץ, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית בכלי רכב. כוחות צה"ל בסיוע כוחות כבאות והצלה השיגו שליטה על האירוע וכיבו את השריפה. כתוצאה מהשריפה נגרם נזק קל לרכוש, ללא פצועים. האירוע מתוחקר".