האם טייס המשנה העומאני שנכשל בניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי החל בתהליך ההקצנה האסלאמי שלו כבר לפני עשור באוסטרליה?

הרשויות באוסטרליה פתחו בחקירה לאחר שהתברר כי טייס המשנה שניסה לרסק אל מטוס "פליי-דובאי" בדרגו לישראל התגורר בעבר באוסטרליה תחת אשרת סטודנט.

המשטרה הפדרלית של אוסטרליה אישרה לרשת BBC כי מתנהלת חקירה סביב המאם אל-המאמי, טייס המשנה שניסה לבצע את הפיגוע, בשיתוף סוכנות הביטחון הלאומית האוסטרלית.

על פי מקורות המקורבים לחקירה, בשנת 2014 קיבל אל-המאמי אשרת סטודנט והגיע לאוסטרליה על מנת ללמוד. הוא שהה באוסטרליה בין השנים 2015 עד 2017, אז עזב את המדינה.

תאגיד השידור האוסטרלי ABC דיווח כי אשרת הסטודנט של הטייס בוטלה בשנת 2019, מכיוון שלא היה רשום עוד ללימודים ולכן לא עמד בתנאים לקבלת האישור.

כעת בודקות הרשויות האם במהלך שהותו באוסטרליה החל אל-המאמי בתהליך ההקצנה האסלאמי, כאשר היה בקשרים עם ארגונים ומהגרים מוסלמים אחרים שהתגוררו באוסטרליה באותה תקופה, מה שהוביל אותו לבצע את ניסיון הפיגוע.

כמו כן, התברר כי החל משנת 2020, השתתף אל -המאמי בקורס בלמידה מרחוק מטעם אוניברסיטת "בקינגהמשייר ניו" בבריטניה.

ראשי האוניברסיטה מסרו כי הוא סיים את לימודיו עם תואר בניהול תעופה בשנת 2023 "ולא עבר הכשרת טיס במוסד הלימודים", לדבריהם.