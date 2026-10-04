יותר מ־12 אלף חוגגים, תושבי הכפר ואורחים מכל רחבי הארץ, רקדו ושמחו בשמחת התורה עד השעות הקטנות של הלילה, בהקפות השניות המסורתיות שמארגן מדי שנה ועד כפר חב"ד.

על המוזיקה הופקד הזמר החסידי נמואל הרוש, בליווי תזמורתו של בני לאופר, שהלהיבו את הקהל בריקודים סוחפים ובשמחה חסידית גדולה.

בין האורחים שהשתתפו במעמד היו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר החינוך יואב קיש, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, חבר הכנסת שמחה רוטמן ועוד.

האורחים התקבלו בחום על ידי יו"ר ועד כפר חב"ד שמעון רבינוביץ' וכובדו בנשיאת ספרי תורה ובריקודים עמם.

עוד השתתפו ראש המועצה האזורית שדות דן דוד יפרח וסגנו בנימין ליפשיץ.

במהלך האירוע הוענקה תעודת הוקרה לשר בן גביר ולבכירי משטרת מחוז מרכז, על הסיוע בקיום ההקפות השניות ועל התמיכה המתמשכת בצורכי הביטחון של כפר חב"ד.

במעמד השתתפו מפקד המחוז, ניצב אמיר כהן, ומפקד תחנת ראשון לציון, סנ"צ גילי אלחדד וקציני משטרה נוספים.