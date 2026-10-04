צה"ל הודיע כי חיסל היום (ראשון) מחבל נוח'בה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ושימש במקביל כמנהל עמותה טורקית המוצגת כארגון סיוע הומניטרי.

המחוסל הוא צקר נביל מוסא קיסי שהשתתף בטבח הרצחני בעוטף עזה בשבעה באוקטובר.

לצד פעילותו בחמאס, קיסי שימש כמנהל העמותה הטורקית דניז פנארי. בצה"ל טוענים כי אף שהעמותה מציגה את פעילותה כהומניטרית, היא מקיימת בפועל קשרים עם גורמים בכירים בהנהגת חמאס ועם גורמים בהנהגה הטורקית.

עוד נטען כי במסגרת תפקידו בעמותה פעל קיסי להעסיק באופן קבוע מחבלים רבים ולהעניק תמיכה כלכלית למחבלי חמאס. לטענת צה"ל, העמותה ובכיריה מציגים את פעילותם כפעילות סיוע, אך במקביל מקדמים גיוס כספים לתמיכה בחמאס.

בצה"ל הגדירו את הפעילות "ניצול ציני של המרחב ההומניטרי לצורך תמיכה בפעילות טרור", וטענו כי בדרך זו קודמה פעילות חמאס תחת מסווה הומניטרי.

לפי הצבא, בתקופה האחרונה עסק קיסי בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וכן פעל לשיקום יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצה"ל מסרו כי הוא חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה.