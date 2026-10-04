פייגלין זועם על איזנקוט: "תן שם אחד" צילום: דוברות

יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין יצא במתקפה חריפה נגד יו"ר "ישר" גדי איזנקוט, בעקבות התבטאויות שיוחסו לו ולפיהן אזרחים חמושים נכנסים לכפרים ויורים.

פייגלין דחה את הדברים והציב בפני איזנקוט אתגר פומבי. "אדון איזנקוט, בוא נדבר בעובדות: תן שם אחד. שם אחד של ערבי בכל עשר השנים האחרונות שמתנחל או נער גבעות הלך באופן יזום לכפר שלו ורצח אותו שם. שם אחד אין לך".

לדבריו, המקרים שבהם נהרגו ערבים בנסיבות שאליהן התייחס התרחשו במסגרת אירועי הגנה עצמית. "אירועים שבהם נהרגו ערבים היו אך ורק במסגרת הגנה עצמית מול מחבלים שחדרו ליישובים, ניסו לפגוע בתושבים וסוכלו על ידי כוחות הביטחון או כיתות הכוננות".

פייגלין הוסיף ותקף את האופן שבו, לטענתו, הציג איזנקוט את האירועים. "לקחת סיכול של מחבלים ולהמציא עלילה על 'אזרחים שנכנסים לכפרים ורוצחים' - זה שקר גס והסתה שאין לה שום שחר".

"מי שאינו מסוגל להגדיר מי האויב, מגיע בסופו של דבר למצב שבו הוא הופך את המתיישבים היהודים לאויב, ומציג את מי שמגן על ביתו כתוקפן", אמר פייגלין. "במציאות שבה תושבי יהודה ושומרון מתמודדים יום-יום עם פיגועים ומשלמים בחייהם, איזנקוט בוחר להדהד עלילות נגד הציבור שמגן על המדינה בגופו".