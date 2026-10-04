מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט ומנכ"ל רשת החינוך נעם-צביה ינקי פרידמן הודיעו לראש מועצת שומרון יוסי דגן כי הם מצטרפים להובלת המיזם להעלאת אחוזי ההצבעה במחנה הלאומי.

המטה, שהוקם לפני כחודש וחצי מחדש על ידי ראש מועצת שומרון יחד עם יעקב וינברגר ויוני הישראלי, העומדים בראש "הליכוד שלי" - קבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד, מקבל תוספת כוח משמעותית.

מטה V26 הוא גלגולו החדש של מטה V22 שהקים דגן בבחירות 2022 - ושמו מהווה 'קריצה' לפרויקט V15 שהקימו אנשי שמאל בבחירות 2015.

בבחירות הקודמות הוציא המטה אלפי מתנדבים מהשומרון ומכל רחבי הארץ לערים רבות בפריסה ארצית.

המתנדבים דפקו בדלתות של התושבים והביאו מצביעי ימין לקלפיות. ההרחבה הנוכחית נועדה לבנות מערך גדול ומסודר יותר, שיפעל בתיאום עם ארגוני ימין נוספים כדי להביא לגוש של יותר מ-61 מנדטים.

אלחנן גלט אמר: "זכות גדולה עבורי להצטרף באופן אישי ליוסי דגן בהקמת מיזם V26 לקראת הבחירות הקרובות. כך פעלנו יחד גם בבחירות הקודמות, בהקמת המיזם העל-מפלגתי שהפעיל אלפי מתנדבים צעירים ומבוגרים בכל רחבי הארץ כדי לסייע למחנה הימין בהגדלת אחוזי ההצבעה. זהו צו השעה, וזו זכות וחובה לסייע בהליך הדמוקרטי של הבחירות החשובות לעתיד מדינת ישראל".

ינקי פרידמן הוסיף: "ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה חיל! הנני! כחלק מ'הציונות הדתית', תרתי משמע, הצטרפתי למאמצים לחיזוק 'העמוד הימיני' הכוח האמוני, לקראת הבחירות המהותיות, הבאות עלינו, בס"ד, לטובה".

ראש מועצת שומרון סיכם: "הבחירות הללו בידינו ממש, בידי אחוזי ההצבעה. גם בבחירות האחרונות כשניצחנו, כשאחוז ההצבעה הארצי עמד על 70.6%, הניצחון הושג בפער קטן. כשבערים ובשכונות שהן מעוזי המחנה הלאומי נרשמו אחוזי הצבעה נמוכים, והם כמעט הכריעו לרעה את תוצאת הבחירות. ניצחון זה הגיע לאחר ארבעה סבבי בחירות רצופים שבהם לא הגיע המחנה הלאומי ל-61, אסור שזה יקרה שוב".

הוא הוסיף "הרוב הגדול בעם הוא לאומי, מסורתי, אוהב את ארץ ישראל ותומך בחיזוק ההתיישבות בירושלים וביהודה ושומרון, בחיזוק הפריפריה ובערכי המחנה הלאומי. אבל מדובר במאות אלפי אנשים שנשארים בבית ביום הבחירות או יוצאים לטייל, ואחר כך רואים בעיניים כלות איך עמדתם לא באה לידי ביטוי בכנסת ובממשלה. בישובי המועצה האזורית שומרון הבאנו אחוזי הצבעה מהגבוהים ביותר במדינה, ואין שום סיבה שלא יהיה כך גם בכל הערים והשכונות שבהן מתגוררים מצביעי הימין. אנחנו חייבים לדאוג שכלל מצביעי המחנה הלאומי פשוט ייצאו מהבית להצביע, כדי שנגיע ל-61. חמש דקות של מאמץ יכולות להציל את המדינה מממשלת שמאל ולהביא ממשלה ציונית לאומית וטובה למדינת ישראל".

לדבריו "הוצאת אנשים מהמחנה הלאומי להצביע היא המפתח לניצחון. זו החגיגה האמיתית של הדמוקרטיה, הבאת רצון העם לידי ביטוי בקלפי. המטרה שלנו היא ממשלת ימין על מלא, שתשמור על יהודה ושומרון ועל הנגב ותדאג לצביונה היהודי של מדינת ישראל. אפשר להביא ריבונות ולהסדיר את כל ישובי ההתיישבות הצעירה, אם רק הציבור ייצא מהבית. יחד נעשה זאת בעזרת השם".