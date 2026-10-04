יש דרבי. בשתי הפעמים הקודמות שנפגשו הפועל ירושלים ומכבי ת"א, שתי הקבוצות הבכירות של הכדורסל הישראלי במסגרת טורניר קדם העונה, טורניר גביע ווינר סל, ניצחו האדומים מהבירה.

הניצחון האחרון של מכבי תל אביב על הקבוצה מהבירה במסגרת טורניר קדם העונה, היה בחצי הגמר ב-2021, בזכות רבע רביעי בו ניצחה 9:25.

גם הערב (ראשון) ניצחה האלופה מת"א את מחזיקת גביע ווינר סל היוצאת מירושלים בזכות רבע רביעי, בו ניצחה בתוצאה 17:29.

קל זה לא היה לאלופה מת"א שהגיעה למשחק במומנטום רע במיוחד עם שלושה הפסדים בפתיחת העונה האירופית במפעל היורוליג היוקרתי, הפסדים בהם הושפלה והיו לפתיחת העונה האירופית הגרועה ביותר בתולדותיה.

הפועל ירושלים מנגד הגיעה דווקא במומנטום חיובי שכללו שלושה ניצחונות רצופים, בהם אחד גם במסגרת האירופית, היורוקאפ, שהסתיים בהפרש בן 21 נקודות.

ובכל זאת, אחרי מחצית ראשונה צמודה, העלתה מכבי הילוך ופערי הרמות בין השתיים ניכרו היטב. זה נגמר עם 71:88 לזכות התל אביבים במשחק הקלאסיקו הראשון של העונה בכדורסל הישראלי.

מכבי, שיאנית הזכיות בטורניר קדם-העונה עם 11 גביעים, חוזרת לגמר הטורניר אחרי היעדרות של שנה ומדיחה את הזוכה של העונה שעברה שקיוותה לרשום הופעה שניה ברציפות במפעל הגמר, שחזור הישג בן למעלה מעשור, אך תראה את הגמר מהבית.