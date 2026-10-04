מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר אינה עוברת לראשונה מאז הקמתה את אחוז החסימה בסקר כאן חדשות.

על פי הסקר שפורסם הערב (ראשון), מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להיות המפלגה הגדולה ביותר וזוכה ל-23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו שומר על כוחו עם 21 מנדטים.

מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט מתחזקת במנדט וזוכה ל-12 מנדטים. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת 9 מנדטים.

אחריהן, עם 8 מנדטים כל אחת: הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שנחלשת במנדט; עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שמתחזקת במנדט; ש"ס ויהדות התורה, שמתחזקות גם הן במנדט כל אחת; והרשימה המשותפת של חד"ש-תע"ל ובל"ד, שמתחזקת ומגיעה ל-8 מנדטים.

הציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 6 מנדטים ושומרת על כוחה. רע"ם זוכה ל-5 מנדטים. איחוד המילואימניקים של יועז הנדל והמפלגה הכלכלית של ירון זליכה מקבל 4 מנדטים ועובר את אחוז החסימה.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, כחול לבן, מפלגת "הציבור החרדי" ונעם.

בעקבות הירידה של מפלגת וינטר מתחת לאחוז החסימה משתנה גם מפת הגושים: גוש איזנקוט מקבל 52 מנדטים, גוש נתניהו 51, המפלגות הערביות 13 ואיחוד הנדל-זליכה 4 מנדטים.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה חוזר איזנקוט להוביל על נתניהו.