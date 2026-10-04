נבחרת ישראל עלתה בשעה זו למשחק ליגת האומות מול נבחרת אירלנד, בפעם השנייה בתוך שבוע.

בדיוק כמו בפעם הקודמת, גם הפעם הנבחרת האירית סיפקה מופע מביש מרגע העלייה לכר הדשא.

אחרי שלל התבטאויות נגד ישראל של מלחמתה הצודקת בטרור הערבי ועימותים שפרצו מעבר לכר הדשא, הערב (ראשון) שוב הרכינו שחקני נבחרת אירלנד את ראשיהם בזמן נגינת המנון 'התקווה' הישראלי בזמן שהצוות המקצועי של הנבחרת האירית עמדו עם גבם למגרש כאות מחאה.

לא רק זאת, אלא ששחקני נבחרת אירלנד גם סירבו ללחוץ את ידיהם של שחקני נבחרת ישראל, כמקובל במשחקי הכדורגל.

נזכיר כי בשבוע שעבר, במשחק שפתח את קמפיין ליגת האומות, אמנם הביסה אירלנד את ישראל בתוצאה 3:0, אך זו כמעט ולא הופיעה למשחק בשל סירובם לשחק מול הישראליים כמו גם יתר התנהגויות לא ספורטיביות שכללו בין היתר קריאות גנאי ונגררו גם לעימותים במהלך מסיבות עיתונאים של שתי הנבחרות.

אחרי שבמשחק הקודם ענדו שחקני אירלנד סרט שחור על זרוע ידם וציינו כי זהו "לזכר כל קורבנות הסכסוך", הערב היה זה תורם של שחקני הנבחרת הישראלית לעלות למשחק הערב במגרש הנייטרלי בסרביה, כשהם עונדים על זרוע ידם סרטים שחורים.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, פנה ישירות לאופ"א בבקשה לענוד סרטים שחורים במשחק הערב נגד אירלנד, לזכרם של קורבנות הטבח ב-7 באוקטובר, אשר בישראל מציינים השבוע 3 שנים לטבח הנורא והמזעזע.