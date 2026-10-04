אחרי התבוסה המשפילה בשבוע שעבר, במשחק שפתח את קמפיין מוקדמות ליגת האומות, קיוותה הערב (ראשון) נבחרת ישראל לנקום ספורטיבית באירלנד על שלל הפרובוקציות שלה ושל שחקניה ואנשי הצוות שלה.

אחרי שכשלו במשחק הראשון בניסיון לנצח את האנטישמיות של האירים על כר הדשא, הערב התארחה הנבחרת הישראלית במגרש הנייטרלי בסרביה.

פתיחת המשחק הייתה המשך ישיר למשחק הראשון בין השתיים בשבוע שעבר, כאשר אירלנד שלטה ונבחרת ישראל בעיקר התגוננה.

בדקה ה-38 דור פרץ הכשיל ברחבת השער של ישראל ואירלנד עלתה ליתרון משער בפנדל, זאת למרות עמידה טובה יחסית של ישראל בהגנה.

את המחצית השניה פתחה ישראל בלחץ שהניב מיידית את שער השיוויון אותו כבש מי אם לא דור פרץ בעצמו כשעט על כדור תועה ברחבת אירלנד והשווה את התוצאה.

ככל שנקפו הדקות ועם חילופים מוצלחים, הצליחה הנבחרת הישראלית להקשות ולאיים על השער של האירים, אך חוסר מזל וחוסר דיוק של גאנדלמן המחליף ואוסקר גלוך, הסתיימו רק בכמעט, כשהכדור שוב ושוב נתקע בקורת שערה של אירלנד.

בסיום השתיים נפרדו בתיקו 1:1 שמעניק לישראל 2 נקודות בלבד בקמפיין ליגת האומות וכשהיא מסיימת את חלון המשחקים במקום האחרון בבית, הכי רחוק מאיפה שקיוותה להיות.

הסיכויים של ישראל לסיים באחד מהמקומות הראשונים בבית עדיין אמנם קיים אך קטן מאוד, מה שעלול לא רק לגרום לה להיעדר מטורניר אירופי גדול נוסף, אלא גם עשוי להקשות עליה מאוד בשלב מוקדמות היורו אליו היא עשויה להגיע מהדרג השלישי, מה שיגרום לה לקבל שתי נבחרות קשות במיוחד בבית המוקדם.