רשת המזון המהיר הכשרה "זלמנ'ס" שהחלה את דרכה כיזמות צעירה של חסידי חב"ד עושה קפיצת מדרגה היסטורית והופכת לשחקנית מרכזית בשוק המזון הארצי.

בקבוצת "קמרי קמעונאות" הודיעו על חתימת עסקה דרמטית במסגרתה תרכוש הקבוצה 50% ממניות הרשת תמורת כ-3.5 מיליון שקל, עסקה המשקפת לזלמנ'ס שווי שוק של כ-7 מיליון שקל.

את הרשת הקים משה זלמן אוליב, חב"דניק ממוצא אמריקני, מתוך אהבה עמוקה לטעמים ולחוויית אוכל הרחוב האמריקאי שעליה גדל. זלמנ'ס פיתחה קונספט ייחודי של "פסט-פוד" כשר למהדרין המציע נקניקיות בקר איכותיות, קורנדוג, כריכי קורנביף עשירים, טוסט נקניק ושניצלים במחירים נגישים (כדוגמת כריך נקניקיית בקר החל מ-38 שקל וארוחות ילדים ב-19 שקל).

נקודת מפנה משמעותית בביסוס מעמדה של הרשת בלב הציבור החרדי הגיעה עם המעבר לכשרות המהודרת והמחמירה של בד"ץ העדה החרדית צעד שאפשר לה לפרוץ את גבולות הריכוזים החילוניים והדתיים ולכבוש את הקהלים החרדיים.

כיום מפעילה הרשת 12 סניפים ברחבי הארץ - בין היתר בירושלים, בני ברק, תל אביב ורעננה. שותפות הענק החדשה עם קבוצת קמרי - הידועה במערך ההפעלה והזכיינות העצום שלה המונה מעל 130 חנויות נוחות ויותר מ-50 סניפים בתחומי המסעדנות, הפארם ובתי הקפה - צפויה לשנות את התמונה מקצה לקצה.

במסגרת תוכנית העבודה האסטרטגית, הצדדים מתכננים להזניק את מספר הסניפים לכ-20 כבר עד סוף שנת 2026, ובהמשך לכוון ליעד שאפתני של כ-40 סניפים בפריסה ארצית רחבה. לצד המוקדים הקיימים, הרשת תתרחב בקרוב לריכוזים חרדיים נוספים ובהם אלעד, בית שמש, ביתר עילית ומודיעין עילית.

אסף קמרי, מבעלי קבוצת קמרי קמעונאות, התייחס לעסקה ואמר כי המטרה המרכזית היא לקחת את הקונספט האמריקאי-כשר הייחודי של זלמנ'ס ולהנגיש אותו לקהלים רחבים בכל רחבי הארץ.

עבור זלמנ'ס, מדובר במהלך מכונן שהופך מותג צעיר שצמח מתוך הקהילה למעצמת מזון מהיר ארצית.