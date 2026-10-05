פגישה שעוררה עניין רב ברחוב החרדי התקיימה אתמול (ראשון), באסרו חג סוכות, בין ראש הישיבה הרב מאיר צבי ברגמן לאדמו"ר מגור.

ראש הישיבה הישיש, ממנהיגי עולם הישיבות הליטאי ומי שנחשב לזקן מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', הגיע לביקור מיוחד במעונו של האדמו"ר מגור.

השניים נועדו בארבע עיניים במשך כרבע שעה, ובמהלך הפגישה שוחחו בדברי תורה, שתו 'לחיים' ודנו בענייני השעה.

במוקד השיחה עמד הצורך לחזק את בני הישיבות ולעמוד לימינם לנוכח המשך מעצרי העריקים החרדים ברחבי הארץ.

בתום הביקור ליווה האדמו"ר מגור את ראש הישיבה עד צאתו, למרות בקשותיו החוזרות ונשנות של הרב ברגמן שלא להטריחו.